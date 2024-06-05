Россия пытается дискредитировать Зеленского: что стоит за фейком о казино на Кипре и какова цель врага

Российская пропаганда запустила фейк о якобы покупке президентом Украины Владимиром Зеленским отель-казино на Кипре – в непризнаном государстве "Турецкая республика Северного Кипра". Сделка якобы была оформлена через фирму Film Heritage inc, зарегистрированную на первую леди Украины Елену Зеленскую.

На самом деле это сообщение стало частью информационной операции по дискредитации украинской власти. Фейк опровергли как кипрские СМИ, так и официальные органы Украины.

Так, источником "сенсации" о покупке Зеленским казино в Северном Кипре стал турецкий портал Oda.tv. На нем появился материал, посвященный покупке зарегистрированной в Белизе компанией Film Heritage inc, владельцем которой, как утверждается, является чета Зеленских, крупного отеля-казино в Кирении на территории самопровозглашенной "Турецкой республики Северного Кипра".

Сделка, утверждают авторы "расследования", якобы была завершена в мае, а ее сумма оценивается в 150 млн фунтов стерлингов.

"Сенсацию" оперативно перепечатал кипрский ресурс SIGMALIVE, сопроводив ее громким заголовком "Турецкие СМИ: Зеленский приобрел казино в оккупированной Кирении". Не менее стремительно "новость" появилась на еще добром десятке сайтов Кипра, включая те, что специализируются на спортивной тематике, обращает внимание Cyprus Daily News.

На публикацию оперативно отреагировали в самом отеле-казино Vuni Palace, который с подачи турецкого портала приписали Зеленскому. Представитель отеля в комментарии изданию Cyprus Mail заявил, что объект как и прежде принадлежит основанной турком-киприотом Ердемом Оскаром группе компаний Oscar. Он также опроверг, что Владимир Зеленский является акционером этой группы компаний. Заведение, вопреки уверениям авторов фейка, продолжает работать, отель принимает бронирование через Booking.

Тем временем в украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности раскопали, откуда всплыло название Film Heritage Inc, посредством которого отель "привязали" к президенту Украины.

"В ходе детального поиска этого отеля-казино оказалось, что 29 мая 2024 года был создан его сайт-двойник, где указано, что якобы права принадлежат Film Heritage inc. Оригинальный сайт был создан еще в 2006 году, и там отмечено, что права принадлежат Vuni Palace Hotel Spa & Convention. Вероятно, сайт-двойник был создан под конкретную информационную операцию по дискредитации украинской власти", – предположили в Центре.

Автор посвященного фейку материала в Cyprus Daily News убежден: из "сенсации" торчат российские "уши". Во-первых, первоисточник "новости", турецкий портал Oda.tv, ранее не раз ловили на распространении российских фейков.

"Портал неоднократно был замечен в легализации российской дезинформации, как первоисточник, и очень часто является рупором "российской пропаганды" на территории Турции. Особенно такими пророссийским дезинформациоными материалами отмечается один из основателей этого ресурса, Сонер Ялчын", – констатирует автор.

Косвенным свидетельством в пользу российской ИПСО является также скорость, с которой пророссийские СМИ и аккаунты в соцсетях подхватили фейк. В частности, удивление вызывает интерес, проявленный к "сенсации" спортивными сайтами, считает автор материала в Cyprus Daily News.

Да и нацелено сообщение было прежде всего на кипрскую аудиторию и официальных лиц, ведь киприоты крайне болезненно воспринимают темы собственности, а также предпринимательской и прочей деятельности на территории самопровозглашенной "Турецкой республики Северного Кипра" – примерно так же, как украинцы реагируют на аналогичные явления на временно оккупированных территориях своей страны.

А это позволяет, по мнению автора Cyprus Daily News, вскрыть реальные цели и главного "бенефициара" упомянутого фейка.

"Появление подобной публикации в кипрских СМИ является частью глобальной информационной кампании, развернутой Россией против Украины. Ее цель состоит в порождении сомнений и скепсиса относительно дальнейшей поддержки украинцев и проявления международной солидарности с независимым и суверенным государством, которое противостоит агрессору. РФ стремится создать напряженность в отношениях стран – союзниц накануне саммита мира в Швейцарии, в котором планирует принять участие и Республика Кипр", – отмечено в материале.

Пусть и крайне топорный, но российский фейк таки вызвал определенный резонанс на Кипре, так что с опровержением пришлось выступить даже президенту страны Никосу Христодулидесу. Он подчеркнул, что "ничего подобного пока не подтвердилось", хотя правительство таки проводит собственное расследование.

"Когда расследование будет завершено… мы сможем сказать больше, но на данный момент я могу вам сказать, что пять минут назад мне сообщили, что ничего подобного не подтверждается", – сказал он.

Опровергли фейк и в посольстве Украины в Республике Кипр.

"Эта информация является ложной. Ее распространение также направлено на создание дипломатической напряженности между Украиной и Кипром. Мы призываем читателей и медиа-профессионалов доверять только надежным источникам и быть осторожными с манипуляциями и российской пропагандой", – цитирует заявление украинского дипломатического ведомства Cyprus Mail.

Напомним, ранее в ЦПД разоблачили российский фейк о "потере легитимности" украинскими властями. Базируется ИПСО россиян на том, что после 20 мая срок полномочий президента Владимира Зеленского якобы истек. При этом Конституция Украины предписывает действующему президенту исполнять свои обязанности до вступления на пост его последователя, а законодательство прямо запрещает проведение выборов во время военного положения.

Сообщениями о "нелегитимности" украинской власти РФ пытается добиться дестабилизации ситуации внутри Украины и подрыву доверия к официальному Киеву со стороны западных партнеров.