Россия проведет масштабные десантные учения в оккупированном Крыму

Российская Федерация проведет масштабные учения десантно-штурмовых войск во временно оккупированной Крыму. Всего в них будет задействовано более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной техники.

Также страна-агрессор планирует провести учения в Краснодарском крае на полигоне "Раевский" под Новороссийском. Об этом сообщает издание ТАСС.

Учения пройдут на крымском военном полигоне "Опук" и стартуют уже 23 декабря. Войска РФ намерены отработать стрельбы артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.

Кроме того, в рамках учений будут отработаны десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения.

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В Краснодарском крае учения начнутся 24 декабря. Войска агрессора будут тренироваться вести бой на коротких дистанциях, а также проводить разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря в Российской Федерации похвастались проведением новых учений во временно оккупированном Крыму. К ним привлекли более полутысячи морских пехотинцев. Те якобы отрабатывали тренировки по уничтожению диверсионно-разведывательных групп "врага".

Кроме того, несколько недель назад более десяти тысяч российских военнослужащих начали масштабные учения в Южном военном округе, граничащем с Украиной. Полигоны, на которых начались учения, расположены в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях. А также во временно оккупированном Россией украинском полуострове Крым, в Северном Кавказе и на Кубани.

Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пригрозил Украине военным ответом на "провокации". Дипломат рассказал, что Киев и Запад якобы хотят нарушить равновесие в регионе, "размещая военных у российских границ".

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет места для отступления в противостоянии с США. По его словам, Российская Федерация будет вынуждена предпринять жесткий ответ, если Запад не откажется от своей "агрессивной линии".