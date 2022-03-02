Россия понесла такие потери, что вынуждена проводить мобилизацию для продолжения наступления, – Залужный

Российская армия продолжает нести большие потери в Украине. Агрессор вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва.

Защитники Украины дали такой отпор оккупантам, что они потеряли тактическую инициативу и снизили темпы продвижения. Об этом в Facebook сообщил Главнокомандующий ВСУ Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный.

"Весь мир видит, как государство-агрессор Российская Федерация ведет кровавую войну против Украины, используя дальнюю и оперативно-тактическую авиацию с применением высокоточного оружия дальнего действия. В прицеле русских оккупантов – мирные города, но они хладнокровно нажимают на спусковой механизм, что делает их военными преступниками.

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Сегодня во время ожесточенных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36-й армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа. В Северском операционном районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) Воздушно-десантных войск ВС РФ", – пишет Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинцы будут защищаться до последней капли крови – как своей, так и врагов. "У российских оккупантов есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться", – добавил он.

Напомним, за шесть дней российские оккупанты потеряли в живой силе более 5,7 тыс. человек, а также понесли многочисленные потери техники. Но официально Россия лишь на четвертый день войны признала, что несет потери. Правда, врет, что они якобы небольшие.

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