Россия под видом 'развития' Донбасса планирует выделить 'Л/ДНР' сотни миллиардов – разведка

В течение ближайших трех лет Российская Федерация собирается выделить на оккупированные территории украинского Донбасса более 900 миллиардов рублей (почти 330 млрд грн). Деньги намерены направить якобы "на социально-экономические нужды" региона, а фактически – на содержание группировок "Л/ДНР".

Соответствующие данные содержатся в утвержденной правительством РФ программе, которые узнала украинская разведка. Документ оказался в распоряжении журналистов проекта "Донбасс Реалии", сообщает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Речь идет о "Программе ускоренного социально-экономического развития территорий Донбасса на 2022-2024 года". Хотя в российской документации Донецк и Луганск называют "территория 1" и "территория 2" соответственно.

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По внутренней информации РФ, в ОРДЛО проживает около 2,9 млн человек, из которых 38% – пожилые люди. В среднем жители получают 15 000 рублей зарплаты (5,5 тыс. грн), что на 20 тыс. (7,3 тыс. грн) меньше, чем в соседней Ростовской области России.

Кремль же планирует до 2024 года, согласно вышеупомянутому документу, вывести уровень доходов на временно оккупированном Донбассе до показателей той же Ростовской области 2019 года.

Отметим, что военная составляющая содержания поддерживаемых РФ группировок "Л/ДНР" финансируется страной-агрессором отдельно.

"Сценарные программы, которые были приняты правительством РФ, направленные на полную интеграцию оккупированного Донбасса в российскую экономику. Недавно им было проведено отдельное заседание, посвященное оккупированным территориям и там была принята программа поддержки Т1 и Т2, как они называют наши оккупированные территории. После этого заседания заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров приехал в Ростов, провел совещание с представителями так называемых "правительств" Донецка и Луганска, дал руководящие указания и вот уже мы видим реализацию", – рассказал представитель одного из разведывательных органов Украины.

По данным украинской разведки, социально-экономической жизнью на оккупированном Донбассе "руководит" так называемая межведомственная комиссия для оказания гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Ее в России создали в декабре 2014 года. Финансирование проходит через Благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов (Москва). Главой комиссии и одновременно наблюдательного совета БФ является тот же Сергей Назаров.

В то же время еще некоторые сотрудники этого фонда занимают должности в руководстве "Л/ДНР".

Как пишет "Радио Свобода", в Донецке – это заместители главы "правительства" "ДНР" Владимир Пашков и Владимир Антонов, глава аппарата Владимир Ежиков, а также "советник" главаря боевиков "ДНР" Виктор Колесник. Тогда как в Луганске сотрудниками московского Благотворительного фонда являются "советники" главаря "ЛНР" Виталий Кузнецов и Никита Дворников (настоящие фамилии Якуш и Картошкин), так называемый министр промышленности "ЛНР" Сергей Неверов (на самом деле Богданов) и глава наблюдательного совета местной компании "Востокуголь" Андрей Разин (на самом деле Чурин).

Как сообщал OBOZREVATEL, на выборах в Госдуму РФ проголосовало около 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донбасса. В ходе избирательной кампании им массово выдавали российские паспорта.