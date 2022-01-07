Это колонна российской техники, которую отправляют в Казахстан. Вторая в колонне машина, помеченная красным квадратом – станция радиоэлектронной борьбы РБ341 В "Леер-3".

Она может имитировать, в частности, мобильные сети противника. Мы видели, как она работает по нашим войскам из оккупированного Донецка. Тысячи украинских солдат получали вот такие фальшивые СМСки с деморализующими текстами. На фото ниже. И это была работа именно "Леера-3".

Зачем в миротворческой миссии такая техника?

Какие задачи она будет выполнять?

В каких информационно-психологических операциях будет участвовать?

И, главное, кто ее "целевая аудитория"?

Вот в чем вопрос.