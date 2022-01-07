Россия перебрасывает в Казахстан станции РЭБ. Зачем?

Андрей Цаплиенко
Расследования / Мнения
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Россия перебрасывает в Казахстан станции РЭБ. Зачем?

Это колонна российской техники, которую отправляют в Казахстан. Вторая в колонне машина, помеченная красным квадратом – станция радиоэлектронной борьбы РБ341 В "Леер-3".

Россия перебрасывает в Казахстан станции РЭБ. Зачем?

Она может имитировать, в частности, мобильные сети противника. Мы видели, как она работает по нашим войскам из оккупированного Донецка. Тысячи украинских солдат получали вот такие фальшивые СМСки с деморализующими текстами. На фото ниже. И это была работа именно "Леера-3".

Россия перебрасывает в Казахстан станции РЭБ. Зачем?

Зачем в миротворческой миссии такая техника?

Какие задачи она будет выполнять?

В каких информационно-психологических операциях будет участвовать?

И, главное, кто ее "целевая аудитория"?

Вот в чем вопрос.

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Источник:Телеграм-канал Андрея Цаплиенко
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