Россия перебрасывает в Казахстан станции РЭБ. Зачем?
Это колонна российской техники, которую отправляют в Казахстан. Вторая в колонне машина, помеченная красным квадратом – станция радиоэлектронной борьбы РБ341 В "Леер-3".
Она может имитировать, в частности, мобильные сети противника. Мы видели, как она работает по нашим войскам из оккупированного Донецка. Тысячи украинских солдат получали вот такие фальшивые СМСки с деморализующими текстами. На фото ниже. И это была работа именно "Леера-3".
Зачем в миротворческой миссии такая техника?
Какие задачи она будет выполнять?
В каких информационно-психологических операциях будет участвовать?
И, главное, кто ее "целевая аудитория"?
Вот в чем вопрос.
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