Россия отвергла предложение Украины о прекращении огня на Донбассе: в ТКГ раскрыли подробности

Во время заседания рабочих групп Трехсторонней контактной группы (ТКГ), Российская Федерация категорически отвергла предложение Украины о прекращении огня на Донбассе. Также РФ не поддержала инициативу по открытию КПВВ и обмену пленными.

Эти вопросы обсуждались в рамках очередного заседания ТКГ 8 декабря. Об этом идет речь на канале Украинской делегации для участия в ТКГ в Telegram.

В частности, помимо предложения о перемирии речь шла об открытии контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Счастье и Золотое, а также об освобождении из плена около 60 человек.

Кроме того, Россия отвергла все предложения украинской стороны и на заседании 9 декабря. Тогда Украина предлагала расширить состав Совместного центра контроля и координации не только подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата как независимой стороной.

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Напомним, представитель украинской делегации Сергей Гармаш заявил, что на заседании ТКГ представители РФ потребовали, чтобы украинский парламент принял план действий по политическому урегулированию ситуации вместе с псевдо-республиками "ЛНР" и "ДНР". Вместе с тем, Гармаш отметил, что Верховная Рада такой документ никогда не примет, поскольку не признает эти "республики" и их "власти".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти рассчитывают на то, что на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу будут решены вопросы о "рождественском" перемирии, обмене пленными и открытии КПВВ.

Ранее сообщалось, что вместо нового министра обороны Украины Алексея Резникова, выведенного из состава украинской делегации Трехсторонней контактной группы, его обязанности будет исполнять Андрей Костин. Он является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа".