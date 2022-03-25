Россия начала переброску в Украину военных из Грузии – CNN

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери в Украине. Поэтому враг решил в качестве подкрепления перебросить в нашу страну войска, дислоцированные в оккупированных районах Грузии.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны США в пятницу, 25 марта, передает CNN. По его словам, американцы видели "передвижение некоторого количества войск" с грузинской территории, но когда именно и сколько их – не уточняется.

Также в Пентагоне затруднились ответить, куда именно РФ планирует направить оккупантов. Но отмечается, что приоритетное направление у Путина – Донецкая и Луганская области.

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Российские войска были размещены в Грузии после того, как РФ вторглась в страну в 2008 году. Оккупанты заняли территории Южной Осетии и Абхазии.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже более 16 тысяч человек личного состава. Также россияне лишились более 560 танков, 1600 боевых бронированных машин, 240 самолетов и вертолетов, 5 кораблей и катеров, а также сотни единиц другой техники.

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