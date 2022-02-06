Россия может провести учения с использованием ядерного оружия, чтобы дать 'сигнал' НАТО – FT

В разведке и армии США считают, что Российская Федерация уже в этом месяце планирует провести масштабные учения с использованием ядерного оружия. Они якобы станут "предупреждением для НАТО" не вмешиваться, если российские войска вторгнутся в Украину.

Об этом говорится в материале Financial Times. Издание ссылается на комментарии помощника в американском Конгрессе.

Отмечается, что Россия проводит ядерные учения, предполагающие испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха, ежегодно осенью. Однако в США предполагают, что в этот раз глава РФ Владимир Путин решил перенести их на середину февраля.

По данным издания, такой "сценарий" еще 3 февраля на встрече за закрытыми дверями в Палате представителей США обсуждали глава объединенного комитета американских штабов генерал Марк Милли и глава национальной разведки Эврил Хейнс.

Видео дня

Они выразили убеждение, что российский лидер идет на такой шаг, чтобы продемонстрировать мощь своих сил на случай, если он прикажет войскам "продолжить вторжение в Украину".

В США считают, что оптимальным временем для новой агрессии РФ является период с середины февраля до конца марта 2022 года. Там точно не определили, "решился ли Путин на вторжение". В то же время Вашингтон и его союзники все больше выражают обеспокоенность длительным наращиванием сил РФ вокруг Украины.

В материале FT отмечают, что проведение упомянутых учений в вероятное время вторжения "станет убедительным напоминанием НАТО о мощности крупнейших в мире ядерных сил РФ". По данным Федерации американских ученых, в арсенале России находится около 4500 ядерных боеголовок.

Напомним: на фоне предполагаемого вторжения войск РФ в Украину США направили своих военнослужащих для усиления союзников по НАТО на восточном фланге. На днях первые подразделения прибыли в Польшу и Германию.

Несмотря на скопление российских военных и техники у границ, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стратегия запугивания со стороны Кремля не работает. При этом заверил, что страна готовится к любому развитию событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 февраля американское информагентство Bloomberg ошибочно обнародовало новость о "вторжении России в Украину". Впоследствии в издании принесли извинения, назвав это ошибкой, причины которой выясняются.