Россия готова вести войну на истощение: Украина в ОБСЕ указала на преступления и огромные потери войск Путина

Несмотря на преимущество в живой силе, артиллерии и авиации, войска РФ продолжают нести большие потери в Украине – только в боях за Соледар они лишились больше военных, чем в двух войнах в Чечне. Но это и длительные массированные атаки ракетами свидетельствуют, что страна-агрессор готова и дальше вести свою незаконную и бесчеловечную войну на истощение.

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Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ. Как передает "Укринформ", на нем она рассказала о преступлениях государства-террориста.

"Главной целью РФ остается захват всей территории Украины и уничтожение ее государственности. Поскольку враг не смог достичь своих стратегических целей в 2022 году, он перешел к ведению войны на истощение. На его готовность к этому указывает мобилизация Кремля и планы расширения обычных вооруженных сил", – отметила дипломат.

По ее словам, ситуация по всей линии фронта демонстрирует, что даже при преимуществе в количестве живой силы, артиллерии и авиации оккупанты не могут достичь поставленных целей и продолжают нести большие потери. Она напомнила, что российская армия потеряла в Украине уже более 128 тыс. военных – эта цифра превышает численность вооруженных сил некоторых независимых государств.

"Лишь во время битвы за Соледар в Донецкой области РФ потеряла больше войск, чем за две войны в Чечне", – заявила Костенко.

Заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ добавила, что, не имея возможности победить ВСУ на поле боя, РФ не прекращает ракетный террор против гражданского населения Украины.

"Загрузив в районе Бахмута, Авдеевки, Новопавловки и Лимана, российские войска пытаются сломать украинский дух к борьбе, ведя невыборные обстрелы мирных населенных пунктов с использованием всех имеющихся видов вооружения – ракет, снарядов и неуправляемых боеприпасов", – подчеркнула она.

Костенко подчеркнула также, что жестокость и неизбирательность атак остаются характерной чертой российской военной тактики, ведь многочисленные населенные пункты в Украине были просто уравнены с землей, а сотни городов и сел изменены до неузнаваемости из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов.

Заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ указала, что война на истощение, которую ведет РФ, является незаконной и бесчеловечной, а это противоречит самим основам международного гуманитарного права и должно быть немедленно остановлено решительными действиями всего международного сообщества.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель секретаря американского Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что международный трибунал для привлечения РФ к ответственности за преступления в Украине может быть готов к лету 2023 года. Ныне США и члены G7 упорно трудятся над его созданием.

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