Россия через неделю попытается заморозить войну в Украине – Bellingcat

Расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что Россия попытается через 7-10 дней заморозить войну в Украине. Позиции оккупантов ослабевают, но признавать поражение агрессор не захочет.

Такое мнение Грозев выразил в интервью журналистке Алесе Бацман. По его словам, вскоре кровопролития будет меньше и наступит "непонятный период – закончилась война или нет".

"Это вопрос недели или может быть 10 дней. Позиции России ослабевают, они это понимают, но им будет выгоднее не называть эту войну законченной", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты за 14 дней войны против Украины потеряли более 12 тысяч своих солдат и офицеров. По словам советника главы Офиса президента Алексей Арестовича, "российской армии в Украине конец" – оккупанты не могут ни продолжать наступление, ни удержать те города, в которые они уже зашли.

Видео дня

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!