В ближайшие недели российские специалисты проведут еще несколько информационных операций по дискредитации Збройних Сил в цілому и командования ЗСУ в частности. Как говорил мой начштаба: "за*бут до потери фокуса".

Первая операция уже пошла: сначала вбросили про "ЗСУ взяли Старомарьевку" (чем типа показали, что ЗСУ неуправляемы, бо ни приказа, ни необходимости такой не было), и вот-вот вбросят про "ЗСУ бросают Старомарьевку" (чем постараются показать, что ЗСУ не способны удерживать свои позиции).

Люди, которые не верят в ЗСУ, а верят п*здежу российских спецов и наших политизированных журналистов - бедные люди. Мы их пожалеем и простим, хай идут, убогие.

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Но люди, разносящие вранье о боевых действиях с целью дискредитации Армии – это не просто враги, это пид*расы. Причем в плохом смысле этого слова.

Армия продолжает воевать.

Мои осторожные оптимистичные настроения про Валерия Залужного, Павлюка и Наева после ряда решений и мер значительно окрепли. Почему? Та потому шо тот же Залужный сумел не только начать налаживать нормальную войну, но ещё и как-то убедить Зеленского в необходимости и правильности своих действий. И я, черт побери, не знаю, как ему это удалось. Тьфу-тьфу, нехай и дальше так будет.

Я тоже очень радуюсь, когда наши ребята занимают новые позиции и освобождают новые населенные пункты. Они это могут, любят, умеют и практикуют. И неизбежно попадают в расставленные информационные ловушки врага, так как за семь лет и Минобороны, и Генштаб, и остальные командования так и не научились ни в проактивную информационную политику, ни в кризисные коммуникации, ни во что.

Даже мне, "сержантику, который любит поучать Минобороны" (с) Лучший-На-Свете-Военный-Эксперт, и то понятно, что выходить с информсообщением, формирующим наши наративы, надо В МОМЕНТ НАЧАЛА ПОДІЇ.

Говоря по-человечески: Наша, украинская, информпозиция по событиям в Старомарьевке должна была быть озвучена ровно в тот самый момент, когда яйца первого разведоса зависли над крайней лужей поселка. До того, как про это скажут все российские информационные каналы.

Не "во время". Не "сразу после". А "до" российского вопля. В цивилизованном мире это называется "информационное прикрытие операции". Оно нужно для операций любого уровня, от сопровождения головы ОТГ в Богом и радио забытое село - и до штурма рейхстага, тьфу, простиГосссподи, то есть кремля.

Понимания информприкрытия не было у Полторака и Муженко, не было у Хомчака и Загороднюка, этого не было ни у кого: мы всегда реагировали в ответ на российские активности. Почему? Да потому что на в командованиях х*р ложили на информационную составляющую. Хотите доказательств? Их есть у меня: информация про удар Байрактара с моей несчастной страницы набрала больше просмотров и цитируемости, чем та же информация с официальных ресурсов. Как? Почему? Ребята, вы чего? Так быть не должно, где я, а где государственная махина?

Ладно. То моя отдельная боль, я зара про другое.

Невзирая на про*банную информационку – по самой войне нашим войскам не нужны, слава Богу, ни отставной сержант, ни Лучший-На-Свете-Военный-Эксперт.

Просто давай это все запомним и будем следить за тем, как в ноябре-декабре россияне и примкнувшие к ним украинские граждане будут пытаться дискредитировать армию, свалить главкома, НГШ и командующего ООС, ну и как обычно – эмоционально истощить нас так, чтобы мы перестали верить, думать и понимать.

Не получится. Как говорил мой начштаба: "та х*р там плавал".