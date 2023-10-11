Российскую ракету на село Гроза навели два брата Мамон, которые дружили с погибшим военным: что известно о предателях

Наводчиками российской ракеты на село Гроза Харьковской области были два местных жителя, братья Дмитрий и Владимир Мамон. Об этом заявила СБУ. Она же опубликовала и переписку братьев с местными жителями села и знакомыми, в которой коллаборанты выясняли подробности перезахоронения военного Андрея Козыря и поминального обеда.

Как рассказали нам местные жители, семья коллаборантов тесно дружила с семьей погибшего военного Андрея Козыря, а один из братьев был другом детства сына героя Дениса.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Один из братьев дружил с погибшим Денисом

Два брата 23-летний Дмитрий и 30-летний Владимир Мамон были жителями сел Гроза и Шевченково Харьковской области. Они выросли тут и были братьями по отцу: Владимир – сын от первого брака Сергея Мамона, а Дмитрий – сын от второго его брака.

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Как рассказал нам житель села Гроза, Дмитрий Мамон с самого детства дружил с погибшим Денисом Козырем.

"Когда Денис Козырь приезжал с заработков из Польши домой, то они вместе гуляли в том самом кафе "Спутник", куда прилетела ракета", – говорит мужчина.

Люди говорят, что оба брата до начала вторжения работали в правоохранительных органах. Когда россияне оккупировали Харьковскую область, то оба брата стали работать на захватчиков.

"Отец Димки работал у нас бензозаправщиком. Он рассказывал, что Димку россияне поймали на блокпосту. Выяснили, что он бывший полицейский, и якобы поставили условие: "Либо ты работаешь на нас, либо мы тебя посадим в подвал". Он выбрал работу на оккупантов", – продолжает житель села.

Дмитрий обычно стоял на блокпосту оккупантов, там же был с ним и еще один брат от второго брака отца, Александр.

Старший брат сам пытал людей

А вот Владимир сам пошел работать на оккупантов. Что им двигало, люди не могут объяснить.

"Вовка вырос в Шевченково, недалеко от Грозы. Приезжал сюда к отцу. А уже когда пошел работать, то поселился в Чкаловском, там купил дом. А у Димки была квартира в Купянске. Их родители очень тесно дружили с семьей погибших Козырей, очень тесно", – говорит местный житель.

С самого начала Владимир Мамон отличался жестокостью по отношению к людям. На его руках было много крови. Он вычислял бывших бойцов АТО, бойцов ТРО, он сам их пытал в отделении, избивал. Говорят, что он очень жестокий и злопамятный человек.

У него есть семья: жена Анна, которая работает мастером маникюра, и сын, которому около 8 лет. Но вроде бы семья не поддерживала его в этом.

"Говорят, что после того, как наши военные освободили область, жена Вовки с сыном давала интервью, где говорила, что они не могут поверить, что их папа оказался предателем", – рассказывает женщина из Грозы.

Как только стало известно, что ВСУ приближаются, вся семья Мамон сбежала. Скрылся и отец Дмитрия с женой. Где они сейчас, никто не знает.

Братья готовили удар по родному селу

До сих пор жители Грозы и близлежащих сел боятся откровенничать с журналистами. Опасаются, что злопамятные братья могут направить ракету еще раз на них.

Судя по переписке братьев и их знакомых, которые готовили ракетную атаку, в кафе погибли их знакомые. Дмитрий пишет, что в кафе погибла знакомая сотрудница. Возможно, это Ольга Пантелеева, которая готовила поминальный обед.

"Эти братья всех погибших знали. Со многими они жили на одной улице, дружили, общались, ходили в школу. Там могло быть еще больше людей, просто некоторые еще занимались уборкой урожая и не могли присутствовать на перезахоронении и обеде. А если бы это случилось на пару дней позже, то еще несколько десятков погибло бы", – делится житель села.

Люди говорят, что братьям и их близким назад дороги нет, родные погибших не только их сюда не пустят, но могут устроить самосуд.

Погибли родственники Козырей

Напомним, 5 октября, днем, российские войска ударили баллистической ракетой "Искандер" по кафе в маленьком селе Гроза Харьковской области. В то время там собралось около 60 местных жителей на поминальный обед. По инициативе Дениса Козыря утром в Грозе прошло перезахоронение останков 50-летнего Андрея Козыря, отца Дениса, который был военным и погиб в марте 2022 года на фронте.

Пока село было под оккупацией, его похоронили в Днепре.

Об этом мероприятии информацию получили коллаборанты братья Мамон, которые сбежали в Россию. Они и навели удар ракеты на кафе, где собрались мирные люди, их односельчане, друзья.

Погибли 52 человека, среди них 8-летний ребенок – сын двоюродного брата Андрея Козыря. Погибло очень много родственников семьи Козырей, которые пришли проститься с Андреем. Его жена 44-летняя Алина, сын Денис и дочь Лиза, которая приехала с Польши на похороны.

Родители Алины – 64-летняя Нина и 66-летний Николай Гриб.

Жена Дениса – 21-летняя Нина, ее мама 42-летняя Людмила Чегодаева.

69-летний Анатолий Козырь, дядя Андрея, его 34-летняя дочь Ольга Пащенко.

36-летний Игорь Козырь, двоюродный брат Андрея, и его 8-летний сын. И другие родственники.