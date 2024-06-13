Российскому военачальнику, руководившему захватом Харьковщины, сообщили о подозрении. Фото

Российскому военачальнику Ивану Попову, руководившему захватом Харьковщины в 2022 году, сообщено о подозрении. Ему инкриминируют ведение агрессивных военных действий.

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Об этом 13 мая сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, а также в управлении СБУ в Харьковской области. Эксначальник штаба 11 армейского корпуса Балтийского флота ВМФ РФ получил подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, подозреваемый, являясь командующим группировкой войск врага "Балаклея", принимал непосредственное участие в организации захвата Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины.

Он отдавал боевые приказы и распоряжения на подготовку и проведение широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

Владея разведданными и географическими координатами, необходимыми для ведения военных действий в отношении объектов гражданской инфраструктуры, Попов руководил агрессивными военными действиями.

"Его преступные действия привели к гибели и ранению людей, разрушению и повреждению зданий, имуществу и инфраструктуре", – говорится в сообщении Офиса гепрокурора.

За свои заслуги в войне против Украины в мае 2023 указом диктатора Владимира Путина он получил воинское звание "генерал-майор".

После освобождения Харьковщины Попов был переброшен на юг, где он командовал оккупантами на Запорожском направлении и левобережье Херсонщины.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против украинцев", – заявили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2023 года Иван Попов был уволен с поста командующего 58-й общевойсковой армией, после того как раскритиковал некомпетентность военного руководства РФ.

Впоследствии Попов публично осудил решение о его отстранении, заявив, что он пострадал "за правду".

Весной в России Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере: он с сообщниками якобы продал около 2 тыс. тонн металлических изделий, предназначенных для 58-й армии РФ на строительство фортификаций за пределами Запорожской области.

В британской разведки, комментируя преследование Попова, указали, что режим в РФ использует обвинение в коррупции для наказания нелояльных элите должностных лиц.

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