Российскому блогеру запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма. Фото и подробности

В пятницу, 3 сентября, в Украину пытался попасть гражданин Российской Федерации, который ранее посещал временно оккупированный этой страной украинский Крым. В результате ему запретили въезд в нашу страну на три года.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), россиянин прилетел в Киев из Варшавы. По информации OBOZREVATEL, это был блогер Филипп Фирстов. На своей странице в Instagram он также рассказал историю о депортации.

По данным ГПСУ, иностранец 1997 года рождения оказался топ-менеджером холдинга, объединяющего бизнес, менеджеров и инвесторов. В нашу страну он хотел въехать якобы для встречи со своими друзьями.

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Однако из-за того, что Фирстов был в Крыму в 2017 году и таким образом нарушил украинское законодательство, пограничники КПП "Киев" после проверки отправили его обратным рейсом в Варшаву.

Сам Фирстов в соцсети написал, что в столицу Польши он без проблем добрался из российского Санкт-Петербурга. В Киеве же его начали расспрашивать, в том числе и о поездке в Крым.

Доказательством посещения россиянином оккупированного полуострова в августе 2017 года стала опубликованная им самим фотография в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Блогер, который позиционирует себя как успешного маркетолога, пожаловался, что на дорогу в Украину он тщетно потратил 80 тыс. рублей. Отметим, что к своему посту он добавил геолокацию "Крым наш". Эта фраза, как известно, является распространенным в сети неологизмом, который указывает на ошибочное мнение некоторых граждан РФ о том, что Крым якобы является российским.

Кроме того, в посте Фирстов проговорился, что целью его визита в Украину было посещение выступления ментора на тему "денег и мышления", а не поездка в гости к друзьям, как он заявил пограничникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года. Такое решение приняли в СБУ.