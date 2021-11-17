Российской блогерше запретили въезд в Украину из-за нарушения закона: появились подробности. Фото и видео

В среду, 17 ноября, в пункте пропуска "Киев (Жуляны)" сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили россиянку, которая летом 2021 года нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины, незаконно посетив АР Крым. Теперь ей запрещен въезд в нашу страну на 3 года.

Кроме того, гражданку РФ предупредили, что если в течение этого времени она постарается попасть на территорию Украины, срок запрета будет увеличен до 10 лет, сообщила пресс-служба ГНСУ. В частности, установлено, что в августе-сентябре этого года 22-летняя москвичка въезжала в Крым на автомобиле через незаконно построенный мост через Керченский пролив.

Также известно, что девушка является блоггершей и прибыла в Украину рейсом из Варшавы. Теперь она должна покинуть наше государство ближайшим обратным рейсом.

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Пограничники не назвали имя блогерши, однако по данным источников "Украинской правды", это Алена Вотинцева.

Ранее в Украине было предложено запретить въезд в страну гражданам Российской Федерации или ввести визовый режим. Соответствующая петиция, которую инициировал известный активист и блогер Сергей Стерненко, 2 ноября появилась на сайте президента Украины. По состоянию на 17 ноября она набрала 26828 голосов (при необходимых 25000) и находится на рассмотрении.

В петиции говорится, что такая мера необходима с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины.

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