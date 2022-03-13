Российский танк расстрелял мать и сына в Ирпене под Киевом: погибших похоронили во дворе ЖК

Российские террористы из танка расстреляли маму с сыном прямо во дворе их ЖК в Ирпене под Киевом. Похоронить убитых соседи смогли во дворе дома. На маленьком холмике земли стоят две наспех сколоченные из досок таблички с именами и датами рождения

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Танк выстрелил в мать с сыном

Марина Меть 14.02.1980 и Иван Меть 14.12.2009 – написано на самодельных деревянных табличках, рядом – сколоченный из досок небольшой крест. Маленький холмик земли – это могила во дворе современного ЖК в Ирпене под Киевом, где покоятся мама с сыном.

42-летняя Марина и ее 12-летний сын Иван 5 марта были расстреляны из российского танка во дворе многоквартирного дома. Они вышли из подъезда, чтобы сесть в такси и выехать из захваченного российскими террористами Ирпеня в село Романково.

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"Сказали, что Марина с Ваней не вовремя вышли из подъезда. Еще 2 марта я разговаривала с ними. Марина говорила, что у них в принципе безопасно. Она не хотела уезжать из своей квартиры, которую очень любила. Долго откладывала деньги, чтобы купить жилье, сделать там ремонт и переехать с сыном из тесной гостинки. У нее были кошка и собака, еще им соседи оставили попугаев", – вспоминает ее подруга Ольга.

Марина с Ольгой познакомились в роддоме, когда обе лежали на сохранении. С тех пор они поддерживали отношения. У Марины есть еще старшая 22-летняя дочь, которая живет отдельно с молодым человеком. Они тоже сейчас находятся в селе под Киевом, там также нет света, проблемы со связью.

Как потом подруге рассказала мама Марины, 5 марта женщина все-таки решила уехать из Ирпеня. "Она вызвала такси, собрала вещи, и они с Ваней вышли из подъезда. В это время российский танк выстрелил в них. Их смогли похоронить прямо во дворе ЖК, другого выхода не было", – говорит Ольга.

Любила свою работу

Марина много лет работала HR, в последнее время возглавляла отдел в компании Элма-Консалтинг, которая оказывает бухгалтерские, юридические и бизнес-услуги.

"Она очень любила свое дело, у нее это хорошо получалось. Еще она обожала море и считала, что ее не зря назвали Мариной – это имя означает морская. Каждый год откладывала деньги, чтобы летом с сыном обязательно поехать на море. Марина была чудесной хозяйкой, любила готовить", – вспоминает Ольга.

Ваня учился в школе, увлекался компьютерными играми. Он был очень веселым мальчиком, любил пошутить. Для мамы он был всем миром. Да и по фотографиям на страничке Марины в социальной сети видно, что семья была счастливой. Но выстрел российского танка оборвал сразу две жизни и разрушил семью.

"Я хочу, чтобы весь мир узнал об этой дикой жестокости", – говорит Ольга.

Друзья и знакомые пишут о том, что Марина была добрым и светлым человеком, у нее и Вани вся жизнь была впереди.