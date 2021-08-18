Британские истребители перехватили российский бомбардировщик над Черным морем. Фото

Два британских истребителя Eurofighter Typhoon ("Еврофайтер Тайфун") во вторник, 17 августа, перехватили российский Су-24. Самолет из РФ летел в международном воздушном пространстве над Черным морем в сторону границы Румынии, не согласовав свои действия.

Об инциденте сообщила пресс-служба ВВС Соединенного королевства на официальном сайте. Уточняется, что британские самолеты базировались в Румынии на базе 121-го экспедиционного авиакрыла близ порта Констанца и были подняты по тревоге.

Российский истребитель при этом не представил план полета и не разговаривал с румынской авиадиспетчерской службой. Это создавало угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства, отметили военные. Они добавили, что подобные инциденты с самолетами из РФ нередки.

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Один из пилотов Typhoon рассказал, что команда была вынуждена подняться в воздух, чтобы провести визуальную идентификацию.

"Вскоре мы перехватили самолет и определили его как российский Су-24. Он летел не более чем за 20 миль [32 км] от румынского побережья... Мы отслеживали его, пока он не покинул зону полетной информации", – сказал пилот.

После перехвата тактический бомбардировщик Су-24 направился на северо-восток.

В Минобороны Румынии также отчитались об инциденте. Уточняется, что решение о перехвате воздушного судна днем во вторник принял Объединенный центр воздушных операций НАТО.

Добавим, что Министерство обороны России официально эту информацию пока не комментировало.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 17 августа в Московской области во время тренировочного полета разбился Ил-112в. На борту самолета находились три человека, предварительно, они погибли.