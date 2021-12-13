Российский пропагандист похвастался, что попал в Украину: в ГПСУ уличили его во лжи

Военный корреспондент пропагандистского проекта WarGonzo Семен Пегов заявил, что смог маршруткой из Одессы попасть через Украину в Молдову. Помогла ему в этом якобы "коррумпированность" украинских пограничников.

Помощник главы Государственной пограничной службы, пресс-секретарь Андрей Демченко в комментарии OBOZREVATEL заверил, что заявления россиянина – неправда. Во лжи пропагандиста также разоблачили в соцсетях, где тот выложил фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Россиянин Семен Пегов заявил, что попал в Приднестровье через Украину. В Telegram-канале WarGonzo 12 декабря он опубликовал снимки якобы из города Тирасполь и на фоне маршрутки "Одесса. Привоз". В самом посте утверждал, что именно на ней приехал в так называемую ПМР, "воспользовавшись коррумпированностью украинских пограничников".

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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко на сайте "Информационное сопротивление" разоблачил фейк пропагандиста. Он подчеркнул, что Пегов сделал фото с максимальным игнорированием ориентиров геолокации. По снимкам легкостью определилось то, что на самом деле он сделал их на Северном вокзале в Кишиневе.

"То есть, Семен Пегов прилетел в Кишинев и для дискредитации Украины сделал фото на Северном вокзале, напротив маршрутки из Одессы. Сема, попытка засчитана, но в очередной раз доказал, какая ты бездарность. А вот к властям Молдовы, все же есть вопросы – недосмотрели", – написал Коваленко.

По словам Андрея Демченко, украинские пограничники хорошо знают о неоднократном нарушении законодательства Украины со стороны скандального россиянина. Ведь Семен Пегов находился на временно оккупированных территориях, а еще представляет угрозу нацбезопасности нашей страны.

"Мечты" российского пропагандиста о том, что он находился в Украине, не более чем пропаганда и мечты. Если бы он оказался на украинской границе – почувствовал бы к себе все должное внимание", – заверил пресс-секретарь главы Госпогранслужбы.

Он подчеркнул, что поведение Пегова – ни что иное, как очередная ложь для привлечения внимания к своей персоне. И даже пользователям соцсетей не понадобилось много времени, чтобы уличить фейк от этой личности, проведя банальный анализ его слов и выложенных фотографий.

"Видимо, его тайные пути не такие уж тайные, а просто лживые. А в целом желание отдельных россиян выдавать действительное за желаемое не единично. В этом контексте стоит вспомнить подобные заявления Чичериной или Моргенштерна о якобы их пребывании в Украине, что также было фейком и ложью", – подытожил Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года во время массовых протестов в Минске пропагандиста из РФ Семена Пегова задержали силовики. Тогда рупоры Кремля утверждали, что тот якобы больше суток не выходил на связь.