Российский чиновник, который добровольцем собирался на войну против Украины, попал в громкий скандал: его обвинили в изнасиловании мигранта

Российский чиновник из Якутии Савва Михайлов, который якобы еще в октябре отправился добровольцем на войну против Украины, неожиданно нашелся в Москве. Причем там его обвинил в изнасиловании постоялец – мигрант из Южной Кореи.

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Как пишет Telegram-канал SHOT, 26-летний Квон заявил российской полиции, что Михайлов заманил его в свой номер. По словам мигранта, он якобы бежал из своей страны из-за "нарушения его прав со стороны правительства".

В РФ он прибыл 9 января, там намеревался идти просить убежища. Остановиться решил в гостинице "Гамма" в Измайлово (Восточный административный округ Москвы), однако заранее не поменял доллары, а в гостинице иностранную валюту не приняли.

По словам Квона, в холле отеля к нему якобы несколько раз подошел мужчина, который предложил приютить его на одну ночь. Сначала беженец якобы отказался, но в пять утра сильно захотел спать и поднялся в номер незнакомца. Там мужчина по имени Савва якобы совершил над ним сексуальное насилие.

По данным следствия, в гостинице "Гамма" в ту ночь останавливался заместитель главы государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения Савва Михайлов.

В разговоре со СМИ чиновник сказал, что просто пытался помочь беженцу:

"Этот человек, авантюрист, который считает себя корейским Сноуденом, заплакал, я ему поверил, мне стало жалко его, и я ему помог. А он ответил вот таким образом".

Обвинения в изнасиловании Михайлов назвал "страшной клеветой" и заявил, что будет подавать в суд. Полиция РФ сейчас проводит проверку.

В конце декабря Михайлов заявлял, что "временно находится в России по состоянию здоровья", вопрос о его дальнейшей службе решится только в середине января 2023 года. Как он оказался в гостинице в Измайлове, неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобилизованные из Якутии пожаловались на реалии армии РФ и тяжелые условия на фронте. По их словам, по телевизору в России показывают красивые парады, а на самом деле техники нет.