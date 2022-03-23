Российские пропагандисты заговорили о "начале конца" России из-за войны против Украины. Видео

Российские пропагандисты устроили истерику из-за того, что так называемый блицкриг в Украине провалился. Но они утверждают, что любой договор Кремля с украинской властью будет расценен как поражение в войне и станет "началом конца" России.

Так называемый военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире телеканала "Россия 1" возмутился тем, что вскоре после полномасштабного вторжения в Украину путинский режим открестился от планов по "свержению Зеленского" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"А кто же будет проводить денацификацию? Зеленский вместе с самими националистами? Или денацификация, или власть Зеленского. Вместе это не идет", – огорчился пропагандист.

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В связи с этим Кедми считает, что любой договор РФ с Украиной будет означать поражение Путина в войне: "Полное и окончательное. В глазах народа России, в глазах армии, в глазах всего мира".

По его словам, поскольку Россия не может справиться с Украиной, то не стоит даже размышлять о каком-либо противостоянии с НАТО и США. Пропагандист также заявил, что в дальнейшем Кремль может потерять поддержку Китая, Индии и арабских стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российские пропагандисты также внезапно заявили, что украинская нация – единая и разделить ее насильно не получится. Они признали план Кремля разделить нашу страну провальным.

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