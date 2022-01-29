Российские пограничники незаконно задержали в Крыму украинских рыбаков

Российская Федерация незаконно задержала во временно оккупированном Крыму двух украинских рыбаков Руслана Романюту и Ивана Герасименко. Предварительно установлено, что они вышли в море из Геническа Херсонской области 25 января.

У рыболовного судна "Волга" отказал двигатель, после чего лодку прибила к городу Щелкино на Крымском полуострове. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Там украинцев задержали российские пограничники. При этом они не проинформировали о происшествии украинскую сторону, наше государство не получило никаких официальных данных от оккупантов.

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В Главном управлении Нацполиции Украины в Херсонской области по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.146-1 УК Украины (насильственное исчезновение).

"Задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права... Мы делаем все возможное для защиты прав украинских рыбаков и верим в их скорейшее возвращение домой", – отметила Денисова.

Она обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, чтобы та приняла меры для освобождения задержанных украинцев.

"Призываю представителей международных правозащитных организаций держать на контроле ситуацию по очередным фактам задержания страной-агрессором граждан Украины и не допустить нарушения их основополагающих прав и свобод", – добавила омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января российские военные начали учения в оккупированном Крыму. Они отрабатывали маневры по ведению химической войны, а также проверяли ракетные комплексы "Искандер-М".