Российские оккупанты убили трех человек в Коростене, среди жертв оказались белорусы

Российские самолеты, взлетавшие с белорусского аэродрома, убили в Коростене трех человек. При этом двое из них оказались гражданами Беларуси.

Об этом в четверг, 10 марта, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram-канале. Оккупанты ударили также по объектам инфраструктуры.

"Как сообщил мэр Коростеня Владимир Москаленко, в результате авиаудара погибло одно гражданское лицо – наш соотечественник. Еще два человека – белорусы, получившие ожоги, несовместимые с жизнью. Они остановились на машинах и не знали, что как раз из белорусских аэродромов вылетят российские самолеты и будут бомбить город Коростень, заявил мэр города", – сказано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины дают достойный отпор и сдерживают наступление российских оккупационных войск по всем направлениям. В четверг, 10 марта, наши защитники заставили врага отступить по нескольким направлениям.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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