Российские оккупанты опять ударили по Житомирщине: в Малине погибли 5 человек, из них 3 – дети. Фото и видео

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Российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары по Житомирской области. Во вторник, 8 марта, около 20:00 враги атаковали город Малин.

Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба ГСЧС. Громкий взрыв раздался на улице Вокзальной. "В результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек", – сказано в сообщении.

Среди жертв – 3 детей. Поиски людей продолжаются. По словам местных жителей, после удара в соседних домах пропал интернет и электричество.

Накануне оккупанты также нанесли очередные удары по Житомиру. В этот раз – по заводу и общежитии.

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Как писал OBOZREVATEL, российские оккупанты за полных 12 дней своего агрессивного вторжения в Украину потеряли уже более 12 тысяч солдат и офицеров. Еще враги потеряли свыше тысячи бронемашин, 300 танков оккупантов, 128 самолетов и вертолетов.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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