Российские оккупанты нанесли новые авиаудары по Житомирщине: подробности и видео

Российские оккупанты нанесли очередные авиаудары по Житомирщине. В понедельник, 7 марта, около 20:20 враги ударили по нефтебазам в областном центре и поселке Черняхов.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС на своих страницах в социальных сетях. В Житомире загорелись два резервуара емкостью по 10 тыс. м. куб, а в Черняхове пожар охватил два полупустых резервуара.

По предварительным данным, в результате авиаударов жертв и пострадавших нет. В Черняхове расстояние от нефтебазы до жилых домов составляет около 500-600 м, там уже провели эвакуацию жителей ближайших домов.

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Как писал OBOZREVATEL, за 11 дней войны против Украины Россия потеряла более 11 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 290 танков и 68 вертолетов оккупантов. Агрессор продолжает нести потери.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россия давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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