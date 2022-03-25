Российские оккупанты больше не имеют полного контроля над Херсоном, ВСУ отбрасывают врага – NYT

Российские оккупанты лишились полного контроля над Херсоном. Защитники Украины ведут ожесточенные бои в этом районе и отбрасывают вражескую армию от города.

Как передает The New York Times, об этом в пятницу, 25 марта, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, потеря Херсона поставит в тяжелое положение войска РФ, которые ведут бои в районе Николаева.

"Любой успех украинцев в возвращении Херсона станет огромным ударом по военным усилиям Путина, из-за чего России будет труднее реализовать планы по установлению контроля над украинским побережьем Черного моря и южным портом Одессы", – заявили представители Министерства обороны США.

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Таким образом опровергается еще одна ложь оккупантов об "успехах" в войне против Украины. Напомним, накануне в Генштабе ВС России утверждали, что Херсонская область находится "под полным контролем".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже более 16 тысяч человек личного состава. Также россияне лишились более 560 танков, 1600 боевых бронированных машин, 240 самолетов и вертолетов, 5 кораблей и катеров, а также сотни единиц другой техники.

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