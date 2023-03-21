Российская пропаганда пытается дискредитировать малую приватизацию в Украине – VoxCheck

Российские пропагандистские ресурсы уделяют большое внимание малой приватизации в Украине, сообщает аналитическое издание VoxCheck. Россияне пытаются дискредитировать продажу неликвидного имущества, распространяя заезженные тезисы о "распродаже Украины".

Видео дня

"Не удивляйтесь, если увидите, что "украинский порт продали за бесценок", "торгуют имуществом за копейки, чтобы за оружие расплатиться". Это – фейки российской пропаганды. Это уже не первый раз, когда пропагандисты РФ лгут о процессе малой приватизации в Украине. Ведь враг не любит, когда мы преуспеваем: зарабатываем деньги, модернизируем предприятия, создаем рабочие места", - говорится в материале VoxCheck.

Аналитики напоминают, что законом запрещена приватизация стратегических объектов. Продается то, что не нужно общинам или что нельзя сдать в аренду.

Отметим, к этой когорте присоединилась и представительница "Голоса" Соломия Бобровская, написавшая запрос в Фонд госимущества и СБУ с требованием проверить тендер по продаже Белгород-Днестровского морского порта. Это при том, что ФГИ был доволен, что заброшенный порт удалось продать втрое дороже стартовой цены.

Напомним, малая приватизация с середины сентября прошлого года принесла 3 млрд. грн. в государственный бюджет. Несмотря на войну, бизнес продолжает покупать государственные предприятия, на аукционах наблюдается серьезная конкуренция, хотя сейчас государство продает наиболее неликвидные активы.

Больше всего в бюджет принесла продажа порта "Белгород-Днестровский" за 220 млн грн. Его купило ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева. Группа компаний "Укрдонинвест" владеет активами в угольной, машиностроительной, строительной и транспортной отраслях, медиа. В 2017 году Кропачев приобрел шахту "Краснолиманская", которая со временем стала одним из самых успешных угольных предприятий Украины.

Фонд госимущества с сентября уже провел около 300 приватизационных аукционов. По данным ФГИУ, в среднем в них участвовало пять потенциальных инвесторов, что привело к росту цен на активы втрое.

"Эти 3 млрд грн для госбюджета – это очень важная сумма, которая будет направлена на обеспечение сил обороны", – заявил глава Фонда госимущества Рустем Умеров.