Российская армия атаковала Херсон и несколько сел в области: пострадали люди

Страна-агрессор не перестает атаковать Херсонщину с временно оккупированных территорий. На этот раз террористы обстреляли два села, Белозерку и Никольское.

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Из-за вражеских ударов двое раненых. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

В больницу госпитализировали 73-летнего мужчину, попавшего под российский обстрел в поселке Никольское. У него – минно-взрывная травма и ранение голени. Медики его обследуют.

В результате сброса взрывчатки с дрона также пострадала жительница Белозерки. У 56-летней женщины диагностировали взрывную травму и контузию. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации потерпевшая отказалась.

Кроме того, из-за атаки российского беспилотника в Днепровском районе Херсона пострадал 47-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой и переломом ноги. Медики обследуют пострадавшего и оказывают необходимую помощь.

Напомним, что оккупационные войска России утром 29 сентября также совершили массированный обстрел Запорожья управляемыми авиационными бомбами. В облцентре разрушена многоэтажка и 15 частных домов, ранены 16 мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 сентября оккупационные войска ударили по гражданской инфраструктуре Запорожья, ранив девять человек. Были попадания по жилой застройке и территории одного из предприятий.

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