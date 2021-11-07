Я удивлён тому, как многих изумило совещание у президента РФ по вопросам развития боевой беспилотной авиации, в ходе которой Путин обмолвился про 2 тысячи БПЛА на вооружении ВС РФ.

Странным образом это совещание и эти слова до сих пор будоражат умы и создают резонанс. Хотя, на самом деле, не совсем понятно, с чего весь этот ажиотаж.

Ведь, по сути, по состоянию на 2021-й год у России как не было, так и нет серийного производства серийных ударных БПЛА.

Россия располагает армадой БПЛА исключительно легких, разведывательных аппаратов, да – это правда. Аппаратов, которые без труда сбиваются не только из ПЗРК, но и стрелкового оружия.

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В свою очередь, в российских войсках напрочь отсутствуют ударные БПЛА среднего и тяжёлого класса, которые могли бы конкурировать, например, с Bayraktar TB2 и выполнять аналогичные им функции в аналогично сложной и враждебной среде с присутствием вражеского эшелонированного ПВО.

На сегодняшний день в России отсутствует серийное производство поршневых и турбовинтовых двигателей для БПЛА. Отсутствует как таковое понятие экспертизы БПЛА. Отсутствует даже самое элементарное – концепция применения БПЛА в условиях близких либо равноценных боевым.

Когда же было заявлено о заключении контракта на поставку ударных БПЛА Орион, то это было даже смешно. И даже не потому, что буквально в 2019 году один из этих аппаратов потерпел крушение в ходе испытаний в Рязанской области.

Во-первых, все российские СМИ заявляли о том, что данный БПЛА прошёл успешные боевые испытания в Сирии. Успешные боевые испытания в Сирии? Против повстанцев, у которых даже ПЗРК нет на вооружении, не говоря уже о полноценных ЗРК малой и средней дальности, а так же РЭБ?

Какие смешные боевые испытания…

Вот Bayraktar TB2 прошёл полноценные “испытания” в Сирии, в Ливии, в Карабахе, уничтожая не только технику и живую силу, но и комплексы ПВО, а так же РЭБ. А 26 октября 2021 года Bayraktar TB2 был впервые применён на Донбассе, углубившись в воздушное пространство оккупированной территории и уничтожив 122-мм гаубицу Д-30 оккупантов.

Во-вторых, чтобы начать производить БПЛА “Орион” было развёрнуто строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству БПЛА. Запуск производства обещали, кстати, на ноябрь 2021 года, а стоимость проекта обошлась бюджету РФ более 4 млрд рублей.

То есть, чтобы производство себя окупило при таких вложения, заказ МО РФ на БПЛА “Орион” должен исчисляться сотнями! Пока, что же известно о том, что российская армия намерена приобрести десяток – другой БПЛА “Орион”, что не только ничтожно мало для армии России, но и экономически невыгодно с учётом вложенных в завод средств и окупаемости даже самого производства.

А потому, можно говорить о беспилотниках России, но не ударных. На сегодняшний день это в России штучный продукт и не до конца испытанный, сырой и изобилующий дефектами, которые стоит исправлять.