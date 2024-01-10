Роскошные поместья, квартиры и земельные участки: где живут российские генералы, причастные к пыткам украинцев – расследование

Журналисты рассекретили имена лица и точные адреса домов российских генералов, которые имеют контроль над ключевыми направлениями работы ФСБ и ответственны за совершенные преступления в Украине. Их подчиненные совершают насилие над украинцами на оккупированных территориях: проводят обыски дома, похищают, подвергают пыткам, совершают сексуальное насилие, принуждают к сотрудничеству.

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В это время сами генералы, издающие преступные приказы, владеют элитными домами и земельными участками в элитных городках близ Москвы. Расследование по ним провела редакция "Следствие.Инфо", которая получила информацию о недвижимости российских генералов от своих источников в военных кругах.

Так, один из военных преступников – это отставной генерал-лейтенант Виктор Николаевич Палагин, бывший руководитель управления ФСБ в оккупированном Россией Крыму. Под его руководством проходили массовые аресты украинских активистов и журналистов после аннексии полуострова, преследования крымских татар и создание оккупационных структур в Крыму.

В ноябре 2018 года Палагин ушел с должности по собственному желанию и перешел на должность заместителя председателя правления российской энергетической компании "ФСК Единая энергетическая система", поставляющей электроэнергию по всей России.

Так, согласно информации от источников "Следствия.Инфо", у российского генерал-лейтенанта в отставке есть два дома в селе Тимонино под Москвой: один площадью около 263,4 м2 и другой - 117,2 м2.

В то же время, генерал-полковник Николай Юрьев — руководитель департамента контрразведки ФСБ, ответственный за преступления против гражданского населения Украины, комфортно поселился в Подмосковье.

В 2022 году появилась информация, что контрразведка ФСБ под руководством Юрьева создала специальные группы по выявлению членов украинского подполья. Жители освобожденного правого берега Херсона сообщали, что эта структура на оккупированных территориях фактически совершала геноцид населения.

"Вывозили за все, что не нравится. Даже за то, что в глаза посмотришь, могли забрать документы и вывезти. Мы пытались не выходить никуда… Геноцид был настоящий геноцид", – рассказывали жители Херсонщины.

Особое внимание ФСБ уделяла журналистам и активистам на оккупированных территориях.

Вероятно, благодаря планированию подобных операций и других преступлений против гражданских лиц Юрьев неплохо обогатился. Что типично для чиновников в России, генерал-полковник живет роскошной жизнью.

В частности, у дочери Юрьева Александры журналисты обнаружили элитную недвижимость в Москве и коллекцию дорогих автомобилей. Кроме того, в собственности Юрьева по меньшей мере десять земельных участков в Московской области, записанных на него, его дочь и, вероятно, жену Тамару Юрьеву.

Так, в дачном поселении "Ново-Дарьино" Тамара Юрьева владеет участком площадью 50 соток. По информации из российских объявлений, средняя цена за сотку в этом районе составляет 80 тысяч долларов. Следовательно, стоимость участка Юрьева может достигать 4 миллионов долларов.

Дочь Юрьева имеет участок в садоводческом обществе "Поляна" размером 18 соток, что может стоить примерно 40 тысяч долларов.

Департамент, которым руководит Юрьев, является частью первой службы ФСБ, специализирующейся на контрразведке. Его руководителем является генерал-лейтенант Владислав Менщиков. Эта служба занимается планированием и организацией разведывательных и диверсионных операций в Украине. В составе этой структуры есть Центр информационной безопасности, также известный как 18-й центр ФСБ. Часто именно через этот центр осуществляется большинство кибератак на Украину из России.

Владислав Менщиков руководит всей этой организацией, живет в роскоши в Подмосковье. Как говорится в расследовании, у Менщикова и его семьи есть не менее 16 земельных участков в Московской области, 7 домов и одна квартира.

Если объединить всю собственность Менщикова, можно создать небольшой городок. Его резиденции варьируются от 68 до 1000 квадратных метров. Относительно земельных участков они занимают от трех до почти 60 соток.

Некоторые из этих участков расположены рядом и объединяются в свой коттеджный комплекс Менщикова. В настоящее время самый большой участок Менщикова может стоить 2,2 миллиона долларов, а общая стоимость его коттеджного комплекса — почти 6 миллионов долларов.

Один из заместителей Менщикова – Дмитрий Минаев. Украинская спецслужба указала на него как на главного организатора убийства в 2017 году двух украинских разведчиков, Александра Хараберюша и Максима Шаповала. Он руководит Департаментом контрразведывательных операций. Минаев также проживает в пригороде Москвы, где владеет двумя двухэтажными домами и четырьмя земельными участками.

Последний в списке российских генералов – Михаил Шекин, руководитель 7-й службы обеспечения деятельности ФСБ РФ. Он отвечает за покупку почти всего для ФСБ, от квартир и автомобилей до пограничных катеров, оружия и лекарств.

Ранее российские журналисты писали о собственности семьи Михаила Шекина, насчитывающей более двух миллиардов рублей, включая элитные квартиры, дорогие автомобили и поместья, а также несколько земельных участков под Москвой.

"Слідство.Інфо" получило точную информацию об этих земельных участках. Шекин владеет десятью земельными участками, расположенными в Одинцовском районе Московской области, все оформлены на сына и жену ФСБовца. Самый большой земельный участок насчитывает 36 соток и по оценкам может стоить примерно 387 тысяч долларов.

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