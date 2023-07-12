Дело экс-главы СБУ Харьковщины, пытавшегося захватить власть в регионе для Кремля, направили в суд: что ему угрожает

Дело Романа Дудина, бывшего начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, передали в суд. Он подозревается в государственной измене и совершении уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы. Если вина будет доказана, фигуранту может грозить тюремный срок или даже пожизненное.

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О передаче в суд обвинительного акта 12 июля сообщило Государственное бюро расследований на официальном сайте. Отмечается, что сотрудники ведомства завершили досудебное расследование еще в марте текущего года, после чего продолжался процесс ознакомления обвиняемого с материалами дела.

В ГБР заявили, что адвокаты Дудина пыталась затягивать процесс, "ошибочно полагая, что это приведет к нарушению процессуальных сроков и, как следствие, позволит избежать ответственности".

"Однако следователями под процессуальным руководством прокуроров ОГПУ была ограничена сторона защиты и приняты меры по недопущению нарушения разумных сроков досудебного расследования", – сказано в сообщении.

Следствие утверждает, что экс-глава СБУ Харьковщины перед событиями 24 февраля 2022 года знал о высокой вероятности начала полномасштабного российского наступления, "но вместо организации работы по противодействию врагу фактически занялся саботажем".

"Считая, что наступление будет успешным, и надеясь, что это будет учтено оккупационными властями РФ, руководитель спецслужбы пограничного региона занялся подрывной деятельностью против Украины, нанесшей ущерб обороноспособности и государственной безопасности", – заявили в ГБР.

В частности, подозреваемый организовал попытку отстранения председателя Харьковской областной государственной (военной) администрации от выполнения возложенных на него обязанностей. Таким образом он пытался захватить власть и помешать ХОГА выполнять необходимые меры правового режима военного положения.

Фигурант, распространяя ложную информацию через средства массовой коммуникации, дискредитировал действующую власть Харькова и области. Он пытался парализовать и органы безопасности Харьковщины – для этого препятствовал функционированию единой системы управления Сил безопасности и обороны региона.

Следователи считают, что Дудин намеренно не обеспечил выполнение возложенных на его ведомством задач и при отсутствии законных оснований отдал приказ личному составу Управления СБУ покинуть админпомещение спецслужбы и территорию Харькова.

Тем самым он умышленно создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в административном здании УСБУ в Харьковской области оружия, боеприпасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих. К тому же в условиях военного положения он самовольно оставил место несения службы без уважительных причин.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), ч. 4 ст. 402 (неподчинение) УК Украины.

Напомним: ранее глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что Дудин пытался захватить власть в области в первые дни полномасштабной войны, развязанной Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Дудина в конце мая 2022 года. О том, что подозреваемый задержан, стало известно 11 сентября.

Как писал OBOZREVATEL, в ГБР и СБУ заявляли, что Дудин фактически действовал в интересах военизированных подразделений и спецслужб Российской Федерации.

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