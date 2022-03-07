Родня во Львове, а воевать против украинцев пошел ради денег: что известно о российском пленном

Российские солдаты, которые приезжают в Украину воевать, даже понятия не имеют что происходит в нашей стране. Они едут сюда ради заработка, уверены, что тут живут нацисты. А "Азов" и "Правый сектор" сами летают на самолетах и стреляют с крыш.

Нам удалось поговорить с одним из приятелей пленного из Псковской области и выяснить что движет этими людьми.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

На войну поехал ради заработка

Недавно в плен попал российский военный из Псковской области Тимофей Бобов. После задержания он кричал, что ни одного выстрела не сделал, мол, посмотрите, там валяется автомат.

Тимофей родом из города Великие Луки Псковской области. Правда, на некоторых своих страничках в соцсетях он пишет, что живет в Санкт-Петербурге. Ему 26 лет. Несмотря на достаточно молодой возраст у Тимофея уже двое детей.

Видео дня

По словам его друга Сергея Горохова, воевать в Украину Тимофей отправился ради заработка. Точных цифр зарплаты приятель не уточнил. "Нравится Родину защищать и хороший вариант заработка для его места жительства. Тот, который позволит содержать двоих детей", – написал Горохов.

Ранее Бобов проходил срочную службу в ВДВ, по этому поводу он на руке даже сделал татуировку. А в декабре решил подписать контракт с армией РФ и после этого поехал на войну с Украиной.

До контракта Тимофей пытался даже быть блогером, записывал видеоролики со своими приятелями, снимал даже своего отца, все выкладывал в Youtube. Также предлагал услуги видеорекламы. Но что-то в жизни Тимофея пошло не так и он решил заработать на войне.

Сам наполовину украинец

Его приятель Горохов уверен, что съемки видео это лишь хобби. "У него не было негатива против украинцев. И никогда не будет, потому что он сам наполовину украинец. У него родня во Львове как и у меня. К сожалению, многие украинцы зомбированы пропагандой. И они выходят воевать за запад и нацистов", – считает друг пленного.

Он уверен, что россияне – спасители. А воюют против них национальные батальоны, – "Азов", "Правый сектор". Горохов уверяет, что внимательно изучает историю, и еще общается с беженцами с Донбасса, которых в течение восьми лет обстреливают, и они все это время бегут в Россию.

Насчет цензуры в СМИ и соцсетях парень уверен, что все делают правильно. "Чтобы не вырастали такие идиоты как у вас, которые верят западу и почитают Бандеру. Проспект Бандеры есть у вас? Говори," - требует собеседник.

Он уверен, что бомбят мирные города, убивают детей, женщин и стариков… батальоны. У которых уже есть самолет СУ, а также грады и ракеты. И они ими научились управлять.

"Они садятся на крышу и ведут огонь и прикрываются живым щитом. Конечно, у них есть все, их же финансировали восемь лет".

Правда, собеседник очень быстро вышел из себя и перешел к нецензурным выражениям. Он признался, что родственники его во Львове за Бандеру, поэтому он с ними не общается.

Родители Тимофея, его близкие родственники удалили свои странички в соцсетях после того, как он попал в плен. Только мама написала пост: "Спасибо всем, кто нас поддерживает. Будем надеяться, что все обойдется. Пока живой – надежда есть всегда".