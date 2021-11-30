Два авто влетели в прицеп фуры: на Винниччине в ночном ДТП погибла супружеская пара. Детали и фото

В Винницкой области произошла смертельная авария. Фура с прицепом совершала разворот, но заглохла. В этот момент в нее въехали два легковых автомобиля. В одном из них погибли пожилые супруги, а в другом пострадали водитель и пассажир, которые сейчас находятся в больнице.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В поселке Теплик Гайсинского района в понедельник, 29 ноября, хоронили 58-летнюю Светлану и 60-летнего Василия Власюка. Супруги погибли в пятницу, 26 ноября, недалеко от поселка Вороновица.

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Как сообщают в пресс-службе полиции Винницкой области, фура с прицепом совершала разворот и выехала на встречную полосу. В это время в прицеп въехали два автомобиля – Volkswagen Touran и Citroen Berlingo. Удар был такой силы, что у обоих машин разворотило переднюю часть.

В Volkswagen находились супруги Власюк. Светлана погибла на месте, а Василий скончался по дороге в больницу.

Водитель и пассажир Citroen получили травмы и были госпитализированы.

О том, что родителей не стало, сообщил их сын Евгений, бывший депутат местного областного совета. "Родители ушли в вечность. Погибли в ДТП. Больше таких фото не будет! Похороны будут в Теплике, дома. Родители очень любили свое гнездышко. Мама очень любила розы, которые ей дарил папа", – написал мужчина.

"Мы все слышали об этом. Погибли сразу два человека, муж и жена. Говорят, что мужчину не успели довезти до больницы. Там вообще опасное место, плохо освещенное, разворачиваться там негде. Фура была с пустым прицепом, фактически просто с платформой. Наверное, в темноте водитель не заметил препятствие. Он же не один врезался, Там еще другой автомобиль тоже пострадал", – говорит местная жительница Оксана.

Василий Власюк был уже на пенсии, а Светлана еще работала. "Она преподавала в школе, вела группу продленного дня. Хорошая учительница и человек, дети будут скучать по ней. Мои, например, расстроились, когда узнали, что она погибла. Раньше она заведовала детским садиком у нас в поселке. А он был начальником районных электросетей", – говорит еще один житель поселка Виктор.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В крови водителя фуры алкоголя не оказалось, меру пресечения ему не выбирали. Расследование пока что находится на стадии сбора информации.

"Водитель сотрудничает со следствием, дает показания. По его словам, во время разворота у фуры заглох двигатель. Предстоит ряд экспертиз, в том числе и техническая. Пока подозрение никому не предъявлено, поэтому мера пресечения не избиралась", – пояснила спикер областной полиции Анна Олийнык.

Напомним, по данным Национальной полиции, только за октябрь текущего года произошло почти 16,6 тысячи аварий, в которых погибли 340 человек. Еще 2 615 получили травмы.

А за первые 10 месяцев 2021-го случилось более 154 тысяч ДТП, в которых скончались 2 592 человека и пострадали почти 25 тысяч.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал о том, что недавно в Одесской области возле села Холмское произошло смертельное ДТП с водителем легковика, который врезался в микроавтобус. Эта трагедия унесла жизнь 5-летнего ребенка.

А в Харькове произошла ужасная авария, когда груженая жмыхом фура пролетела на красный свет, столкнулась с автомобилем, перевернулась и буквально раздавила такси. В результате погиб таксист и двое пассажиров – 49-летняя женщина и ее 3-летняя внучка.