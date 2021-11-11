Многодетный отец убил родителей 5-летнего мальчика: детали пьяного ДТП на Тернопольщине

В Тернопольской области произошла жуткая смертельная авария. Пьяный водитель Skoda Yeti вылетел на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Lanos, в котором ехала супружеская пара с ребенком – муж и жена погибли на месте, а их 5-летний сын сейчас находится в реанимации.

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Трагедия произошла 8 ноября около 19:30 в селе Шибалин Бережанского района. Областная полиция сообщила, что ДТП устроил пьяный водитель Skoda Yeti, 43-летний Руслан К. – выехал на встречную полосу трассы и врезался в Daewoo Lanos.

В этой легковушке ехали супруги Владимир и Алла Подоляк. Муж скончался на месте, а жена после столкновения еще было жива, но вскоре тоже умерла. Врачи не смогли ее спасти. С ними ехал 5-летний сын Назар, который из-за сильного удара оказался на передней панели под лобовым стеклом автомобиля. Полицейские, приехавшие на место аварии, сразу же отвезли ребенка в больницу, сейчас он находится в реанимации.

Видео дня

У погибшей семьи остался еще 16-летний сын Александр, его в тот трагический вечер в машине не было.

Судя по видео с места ДТП, водитель Skoda после столкновения пытался кому-то позвонить по телефону, а потом ему якобы стало плохо и он лег на землю. По данным правоохранителей, в крови мужчины было 1,3 промилле алкоголя. Суд взял его под стражу.

Руслан К. – местный предприниматель, владеет магазином на рынке. Он родом из села Козова одноименного района на Тернопольщине. У него есть трое детей, младшему из них нет и одного года.

В тот трагический вечер погибшие супруги возвращались из родного села Гиновичи (того же Бережанского района), куда ездили на крестины.

"У брата Аллы родилась дочка и она стала ее крестной. А на обратном пути они погибли, такое горе. У Аллы в конце лета погибла мама с отчимом, а ее отце ничего неизвестно, он давно ушел из семьи. С кем останутся Назар и Саша, пока не знаем. Назаром занимается сейчас сестра Володи. А у Саши его родной отец тоже погиб два года назад, есть только бабушка", – рассказывает местная жительница.

В селе рассказали, что это был второй брак Аллы. Саша – сын от первого мужа, а уже Назара она родила от Владимира.

А вот для Владимира Алла была третьей женой. Но, по словам знакомых, еще в их юности был период, когда они встречались.

"И дело у них уже даже к свадьбе шло. Что случилось, не знаю, но они расстались. Алла вышла замуж, Володя тоже женился, потом еще раз женился, но все у них как-то не складывалось. Пока они снова не решили жить вместе. И все у них было хорошо, сыночек родился. И вот такая трагедия. Дай Бог, чтобы Назарчик выжил", – говорит местная жительница.

Сейчас 5-летним ребенком занимается сестра погибшего Владимира Мария. Также в соцсетях собирают деньги на лечение Назара. Помочь можно, перечислив средства на счет:

5168757371065899 Штепована Мария Михайловна.

Владимир, чтобы обеспечивать семью, ездил на заработки по Украине. Алла же в свое время закончила институт, по образованию была учителем украинского языка и литературы. Но работала парикмахером.

"Алла была мастером от Бога. Она даже особо нигде парикмахерскому искусству не училась, но в ее руках все становились красавицами", – говорит ее коллега из Тернополя.

По словам давней подруги Аллы, учительскую работу женщина поменяла на парикмахерскую из-за того, что тут она могла больше заработать и сама под себя подстраивала график.

"Часть времени она работала в Тернополе, а потом уезжала в село, на подработки. Там у нее было много заказов на свадебные прически", – говорит подруга.

Судя по странице Аллы в Facebook, от клиентов отбоя у нее не было. Она гордилась своими работами и часто публиковала фото новых причесок.

После ДТП полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 286-1 – нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек. По этой статье виновному грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.