В США суд приговорил к четырем пожизненным обвиняемого в массовом убийстве на сексуальной почве. Фото

В США приговорили к четырем пожизненным срокам без права досрочного освобождения 22-летнего мужчину, который убил восемь человек в трех разных массажных салонах Атланты. Роберт Аарон Лонг, устроивший массовую стрельбу, признал свою вину.

Как пишет Associated Press, преступление произошло еще в марте текущего года. Большинство жертв – женщины азиатского происхождения.

Установлено, что расправу парень совершил на сексуальной почве. "Это не было преступлением на почве ненависти", – заявила окружной прокурор Шеннон Уоллес.

Решение о пожизненном вынес суд округа Чероки. Кроме этого приговора, 22-летнего обвиняемого ждут и другие заседания – в Атланте. В этом округе ему по-прежнему грозит смертная казнь за четыре смерти.

По данным полиции, 16 марта Лонг застрелил троих женщин и одного мужчину, ранив еще одного человека, в массажном салоне Youngs Asian Massage в округе Чероки. Затем он поехал в Атланту, где застрелил трех женщин в Gold Spa. После второго массового убийства парень устроил еще одно – в массажном салоне Aromatherapy Spa через дорогу. Там была убита одна женщина.

Прокуроры в Атланте при этом уверены, что расстрелы связаны с расовыми предрассудками. Они заявили, что будут настаивать на такой позиции в суде, хотя прокуроры в Чероки пришли к другому выводу.

Прокурор Уоллес в свою очередь отметила, что когда Лонг шел через первый спа-салон, то "стрелял во всех и каждого, кого видел". По версии следствия, его подтолкнула к преступлению "сексуальная зависимость" и желание "устранить источники соблазна".

Кроме того, по словам Уоллеса, следователи опросили знакомых парня, в том числе троих выходцев из Азии. Они сказали, что никогда не слышали, чтобы обвиняемый говорил что-либо унизительное о какой-либо расовой или этнической группе.

Сам Лонг заявил, что планировал покончить с собой в тот день. Он сказал, что пошел в массажный салон, потому что осуждал проституцию и думал, что посещение такого заведения подтолкнет его к суициду.

Сперва у него не было намерения устраивать массовую расправу, но в какой-то момент, сидя в своей машине возле первого спа, он решил убить людей внутри. Лонг сказал, что им двигало желание "наказать" тех, кто там работал.

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