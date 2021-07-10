РФ на Донбассе занимается уничтожением идентичности украинцев – разведка

Украинские разведчики установили, что на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей при содействии России открыли представительство "международного проекта" под названием "Русский центр". Агрессор использует его, чтобы влиять на местное население и настраивать его против Украины.

Об этом сказано в сообщении на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook. "Русский центр" организует работу местных органов, направленную на антиукраинскую культурную и гуманитарную деятельность.

Основной целью работы проекта на территории ОРДЛО является полное уничтожение национальной идентичности украинского населения. Для этого оккупант прилагает усилия в следующих областях:

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избавление от украинского языка и культуры во всех сферах жизни местного населения;

внедрение российских стандартов образования в местных учебных заведениях;

распространение ложных исторических фактов относительно истории региона;

ментальное сближение жителей ОРДЛО с населением РФ.

Организацию на оккупированном Донбассе открыли под прикрытием российского фонда "Русский мир". Отмечается, что председателем его попечительского совета является Дмитрий Козак – заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным разведки, на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыла группа российских офицеров-инструкторов. Их цель – подготовить диверсионно-разведывательные подразделения.