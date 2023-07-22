РФ готовит имитированные 'выборы' на оккупированных территориях: какие манипуляции уже придумали

Россия планирует в сентябре провести на оккупированных территориях Украины выборы в Госдуму и местные псевдоорганы власти. Однако украинцы в оккупации не хотят участвовать в имитации "голосования".

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Поэтому оккупанты уже сейчас готовят меры по имитации "выборов". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В сентябре в РФ должны произойти выборы в Госдуму. Проводить их государство-агрессор планирует и на оккупированных территориях Украины, параллельно там готовят и местные выборы.

Однако опыт фейкового "референдума" в 2022 году показал, что украинцы отказываются участвовать в российских "голосованиях". В сентябре захватчики планируют прибегнуть к уже апробированной тактике: проводить "выездные выборы" и растянуть "голосование" на несколько дней.

"Так, выборы" состоятся с 31 августа по 10 сентября. С 31 августа голосовать можно будет досрочно, 8-9 сентября россияне будут обходить дома и проводить голосование в местах проживания и только 10 сентября должно состояться классическое голосование в участках. Все это необходимо, чтобы скрыть отсутствие явки. Российские пропагандисты объяснят игнорирование выборов местными тем, что они, мол, все голосовали раньше времени, или у себя дома", – раскрыли замысел врага в ЦНС.

Там также напомнили, что фейковые "референдумы" РФ не признал почти ничего в мире. Так же и "выборы", которые государство-агрессор собирается проводить на оккупированных территориях Украины, лишены легитимности.

"Каждый кто помогает организовать выборы, или является кандидатом на ВОТ, будет нести ответственность перед украинским правосудием", – предупредили коллаборантов в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС сообщили, что оккупанты свезли на ЗАЭС работников шести атомных станций, расположенных в Саратовской, Тверской, Курской, Ростовской и Смоленской областях РФ.

На такой шаг оккупантов пойти заставил отказ украинских специалистов выполнять преступные приказы захватчиков, в частности, о запуске блока №4 на ЗАЭС, который ставит под угрозу радиацию и ядерную безопасность объекта.

Около 30 украинских атомщиков смогли вырваться из оккупации на подконтрольную территорию и рассказали о безумном давлении, которое оказывают на украинский персонал ЗАЭС российские оккупанты. В то же время, по данным ГП "НАЭК "Энергоатом", российские специалисты оказались неспособны запустить энергоблок без украинских специалистов, поэтому теперь оккупационное "руководство" станции пытается принудить к сотрудничеству тех сотрудников ЗАЭС, которым закрыло доступ к станции из-за отказа заключать контракты с "Росатомом".