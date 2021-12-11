РФ демонстративно устроила танковые стрельбы у границ Украины и в Крыму. Фото

Танкисты Южного военного округа России, штаб которого расположен в Ростове-на-Дону, начали демонстративные стрельбы возле границ Украины. Учения также проходят в оккупированном агрессором Крыму.

В маневрах было задействовано более 1,5 тысячи военных. Об этом сообщается на сайте российского Минобороны (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что танковые экипажи "выполняли упражнения в условиях пустынной и горно-лесистой местности" на полигонах в ряде регионов, среди которых и граничащая с Украиной Ростовская область.

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Также среди локаций временно оккупированный Россией Крым.

В учениях участвовали танки Т-72Б3 и Т-90А. Военные использовали штатные снаряды и крупнокалиберные зенитные пулеметы.

Маневры продолжаться до февраля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия потребовала от НАТО "долгосрочных правовых гарантий", которые исключали бы продвижение Альянса на восток, а также отозвать обещание о вступлении Украины. это произошло спустя несколько дней после переговоров между президентами США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.