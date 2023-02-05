Резникова призвали уйти в отставку на фоне скандалов в Минобороны: что говорят чиновники и требуют в ГПК

Главу Министерства обороны Алексея Резникова призвали уйти в отставку на фоне скандалов в ведомстве. Сам он признал, что министерство с начала войны так и не смогло организовать закупку обеспечения для Вооруженных сил Украины через систему ProZorro.

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Как говорится в сообщении Центра противодействия коррупции, Резников провел совещание с журналистами и общественными организациями по закупке продуктов для военных. Он заявил, что не владеет информацией о ценах.

"Как министр готовился к встрече, если в результате был не готов назвать цены, по которым сейчас поставляются продукты военным и признал, что он этих цен не знает? Четкого ответа когда и как такие документы могут быть обнародованы и предоставлены я тоже не услышала", – заявила руководитель юридического департамента ЦПК Елена Щербань.

При этом, по словам Резникова, министерство с начала войны так и не смогло организовать закупку обеспечения для ВСУ через систему ProZorro.

По его словам, чиновникам пришлось вручную написать почти 300 писем поставщикам, чтобы получить предложения по одежде и рюкзакам.

Он пояснил, что заключены соглашения с рядом компаний-производителей, которые должны обеспечить армию.

Также Резников признал, что действительно есть рискованные контракты общей суммой около 4 млрд грн. По его словам, сейчас всем компаниям разосланы претензии. Часть – возвращает денежные средства, полученные согласно контракту.

Как сообщал OBOZREVATEL, двум бывшим топ-чиновникам Министерства обороны Украины и одному представителю госпредприятия сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств. При этом подозрение связанно не со скандальными закупками продуктов, а с обеспечением ВСУ некачественными бронежилетами и растратой бюджетных средств.