Reuters опубликовала фото с жертвами наводнения из-за российского теракта на Каховской ГЭС. 21+

Международное агентство Reuters опубликовало фотографии с телами погибших в оккупированной Голой Пристани в Херсонской области, в результате наводнения, поглотившего город после подрыва российскими террористами Каховской гидроэлектростанции. На резонансных снимках видно, что люди просто утонули в своих домах, их забрали уже после того, как вода сошла.

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Соответствующие фото размещены в материале Reuters, опубликованном 18 июня. Снимки были сделаны 16 июня. После затопления города назначенные Москвой местные "власти" не только провалили эвакуацию мирных жителей, но и перестали пускать в город волонтеров, закрыв его на карантин (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости, осторожно фото 21+).

Более того, оккупанты не помогали людям, которые пострадали от "большой воды", а наоборот продолжали и дальше издеваться, занимаясь мародерством.

Кроме того, оккупационные так называемые власти заставляли местное население говорить на видеокамеру слова благодарности подразделениям "МЧС РФ" за якобы спасение и эвакуацию. А на самом деле помощи люди не получали никакой, отметили в Генштабе ВСУ 13 июня. Они были вынуждены самостоятельно спасать друг друга.

"После стабилизации ситуации и ухода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений собственных домов", – говорилось в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– левобережная Голая Пристань так же, как и Олешки, существенно пострадала от затопления. Уровень воды в некоторых районах города поднялся до трех метров. На фотографиях, сделанных через сутки после теракта на Каховской ГЭС, видны только верхушки частных домов;

– 18 июня в ГСЧС сообщили, что после затопления, которое произошло в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, подтопленными в Херсонской области остаются 23 населенных пункта: 6 на правом берегу Херсонщины и 17 – на левом. Также частично подтоплено 18 населенных пунктов Николаевской области.

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