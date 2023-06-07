Ресторан, альтанки и парковка: в Киеве бывший милиционер продолжает хозяйничать в Национальном парке и грозит судом

В четверг, 8 июня Святошинский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела о незаконном строительстве на территории Национального парка "Голосеевский". Иск подала Святошинская окружная прокуратура. Она требует освободить от самовольной застройки и вернуть Киеву земельный участок площадью 0,10 га на территории парка.

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У фирмы поменялся владелец

В прошлый раз заседание суда было перенесено из-за воздушной тревоги. На этот раз оно намечено на 12:00 в четверг 8 июня.

Речь идет о незаконной застройке участка в Национальном парке "Голосеевский". OBOZREVATEL уже не раз рассказывал о том, как ТОВ "Затишок і Ко", которое до недавно принадлежало бывшему начальнику Святошинской милиции и экс заму начальника налоговой милиции этого же района Анатолию Петровичу Миколайцу, получило этот участок, как и еще несколько объектов на территории Киева, благодаря липовому решению суда.

Теперь владелец этой компании некий Алексей Тимошенко. Вероятно, меняя собственника, Миколаец пытается уйти от ответственности, ведь судимость ему не нужна.

Однако еще владея компанией Миколаец выстроили тут ресторан с альтанками. В последнее время заведение носило название "Чудо-мангал", а теперь "Хинкальня Тандыр-House".

Однако благодаря ряду наших публикаций на незаконное строение обратили внимание. И теперь уже прокуратура взялась за его снос.

Находил общий язык с директором парка

"Владелец" незаконного заведения Анатолий Миколаец решил защищать то, что уже много лет приносит ему прибыль. К тому же на капитальное строительство на территории парка много лет контролирующие органы смотрели сквозь пальцы.

Видимо, Миколаец всегда находил общий язык с предыдущим руководством парка. Например, с Вячеславом Потапенко, который руководил парком с августа 2019 года.

По словам зам начальника Святошинско-Биличанского природоохранного научно-исследовательского отделения НПП "Голосеевский" Александра Соколенко, с Миколайцем был заключен рекреационный договор.

"Таким образом Потапенко, видимо, пытался легализировать строительство на этом участке парка. Хотя рекреационный договор все равно не дает разрешение на капитальное строительство в парке. Миколаец сказал, что срок действия этого договора с Потапенко у него истек и он хочет получить новый документ", – говорит Соколенко.

По словам Соколенко, договор был составлен так, что у директора оставалась возможность контролировать предпринимателя. "Например, сумма оплаты в месяц указывалась всего 1,5 грн. Хотя раньше в таких договорах сумма была больше – 7 тысяч грн. Т.е. разницу может быть доплачивали лично", – говорит Соколенко.

Кстати, в мае 2021 года Потапенко задержали сотрудники ГБР при получении взятки. Якобы он требовал и получил от одного из предпринимателей 54 тыс. грн за ускоренное заключение договора на обустройство веревочного парка

Угрожал взять ружье?

Когда незаконным строительством Миколайца занялась прокуратура, то осенью прошлого года на территорию, где построен ресторан, пришли правоохранители, представители геокадастра и сотрудники парка, чтобы провести следственные действия.

Но первая попытка была неудачной. Тогда, после телефонного звонка, на территорию отказалась заходить следователь Святошинской полиции. Она неожиданно заявила, что без решения суда это будет незаконно. И фактически сорвала мероприятие.

На нее было написано заявление в ГБР. "Там заявление рассмотрели, меня даже приглашали на допрос в качестве свидетеля. Дело в том, что следователь тогда требовала решение суда на проведение следственных действий. Хотя по закону такой документ не нужен", – вспоминает Соколенко.

Вторая попытка была в конце прошлого года. Прокуратура запаслась решением суда на следственные действия для того, чтобы у Святошинской полиции не было больше аргументов срывать мероприятие.

Однако против был сам Миколаец. "Он закрылся в помещении изнутри, был очень злой, весь красный. И потом в присутствии представителей прокуратуры, полиции он мне сказал, что хотел взять ружье и выстрелить в меня. Говорил, что это его частная собственность, на которую я зашел. Но на самом деле следственные действия проводились рядом с его строением", – говорит Соколенко.

Как ни странно, но никто их правоохранителей не среагировал на угрозы Миколайца. А сам Соколенко писать заявление не стал. Посчитал, что доказать угрозу будет сложно.

Но следственные действия все-таки провели, составили протокол.

Парковка и здания на территории садового товарищества

Несмотря на то, что делом о незаконном строительстве уже занимается прокуратура, Миколаец продолжает захватывать все новые участки парка. Когда журналисты ИА "Новини України" вместе с Александром Соколенко осматривали территорию, то обнаружили стоянку для машин гостей ресторана. Она уже засыпана гравием, а часть даже залита бетоном.

По словам Соколенко, такие работы наносят серьезный урон парку. "Я видел подобные участки, там снят слой земли и сверху бетон. Урон оценивается в 10 млн грн", – говорит Соколенко.

Кстати, бурную деятельность Миколаец развернул и на территории садового товарищества "Київський садівник", что находится по соседству с парком. Мы также уже писали, что он и его семья имеют тут несколько частных домов. А также выстроили четырехэтажное здание странной архитектуры. Часть в котором занимает магазин, остальное сдают в аренду.

Но на этом Миколаец не остановился – он возводит уже второе четырехэтажное здание. Хотя это садовое товарищество и никаких капитальных строений на его территории быть не должно.

Но не только прокуратура обратила внимание на явно незаконные действия Миколайца. Сам бывший милиционер обратил внимание на наши публикации о нем. Вероятно, чтобы надавить на журналистов, он подал заявление в суд на наше издание и требует 255 тыс грн компенсации за нанесенный моральный ущерб.

OBOZREVATEL продолжает следить за ситуацией вокруг незаконного строительства на территории Национального парка "Голосеевский". Все, кому не безразлична судьба парка, могут прийти в 12:00 8 июня в Святошинский районный суд по адресу Киев, ул. Якуба Колоса, 27а на заседание суда.