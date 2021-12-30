Рекордная партия наркотиков, осмий и итальянская Ндрангета: в СБУ рассказали об успешных операциях в декабре

Одесские правоохранители "на горячем" поймали дельцов, получавших кокаин из Латинской Америки и собиравшихся транспортировать его в Европу. Также СБУ Одесщины предотвратила нелегальный вывоз из Украины партии одного из самых дорогих в мире металлов – осмия.

СБУ Киевщины ликвидировала межрегиональную контрабанду тяжелых наркотиков и канал сбыта фальсифицированных препаратов для онкобольных. А по материалам СБУ Ривненской области осудили двух организаторов наркогруппировки, которая производила и сбывала за границу метамфетамин.

Детальнее о спецоперациях СБУ – в материале.

Служба безопасности Украины Одесской области задержала участников известной наркогруппировки "Ндрангетта". Клан базируется в итальянской провинции Калабрия, но действует по всему миру.

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Спецоперация по задержанию дельцов продолжалась все лето 2021 года. Тогда из Латинской Америки в Одесскую область направили большую партию кокаина. Одесские оперативники узнали, что за этим стоит "Ндрангета".

Работали по методу контролируемой поставки. То есть ждали, пока один из мафиози по кличке Джорджио получит очередной груз. В ночь на 9 августа так и произошло. В Южном порту Джорджио унес товар – почти 50 кг кокаина. Накануне мафиози дали сотруднику порта 5 000 долларов взятки, чтобы он не препятствовал плану. Далее делец повез наркотики подельникам на Седьмой километр, где участников сделки и задержали правоохранители.

Впервые за время независимости Украины не привлекались правоохранительные органы других иностранных государств. Все мероприятия проводились оперативниками спецслужбы и территории Украины. Поскольку двое задержанных – иностранцы, Управление СБУ сообщило о них Интерполу.

Позже выяснилось, что "Ндрангета" разработала новый наркопуть через Украину в Европу, но им помешали правоохранители. 15 сентября в порту задержали еще 50 кг кокаина. Ловкие уголовники спрятали наркотики в контейнер с бананами, но наладить маршрут в ЕС так и не получилось.

Служба безопасности Украины Одесской области предотвратила нелегальный вывоз из Украины партии одного из самых дорогих в мире металлов – осмия. Его рыночная стоимость – 200 тыс. долларов за грамм.

Двое мужчин, пытавшихся переправить в соседнюю страну около 10 грамм металла, правоохранители задержали во время таможенного досмотра в международном пункте пропуска "Кучурган-Первомайск". В настоящее время идет экспертиза для выяснения всех обстоятельств преступления.

А СБУ Киевской области разоблачила контрабанду тяжелых наркотиков в разные регионы Украины. Во время спецоперации в Киеве и Черкасской области "на горячем" задержали восьмерых участников банды.

Уголовники продавали оптовые партии метадона, получаемого от сообщников из-за границы. Клиентов дельцы подыскивали на специально созданных интернет-платформах. Ежемесячная "прибыль" от наркобизнеса составила более 1 миллиона гривен.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Также СБУ Киевской области заблокировала канал сбыта фальсифицированных препаратов для онкобольных. Около года жители Луганска ввозили из-за границы фальсификаты, маскируя их под продукцию известных производителей. Также не зарегистрированные и запрещенные к продаже в Украине препараты российского и белорусского производства.

Лекарство доставлялось международными рейсовыми автобусами и самолетами, а для хранения арендовали склад в столице. Продавали фейки через онлайн-аптеки. Во время обысков на складе и в помещениях дельцов в Киеве и Львове изъяли препаратов на сумму около 1 миллиона гривен и другие вещественные доказательства.

Одному из "бизнесменов" уже объявили о подозрении по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

По материалам СБУ Ривненской области осудили двух организаторов международного канала сбыта психотропов. Они ввозили в Украину оптовые партии псевдоэфедрина, из которого их подельники готовили наркотики.

В 2017 году сотрудники СБУ задержали дельцов на пункте пропуска "Угринов" во Львовской области. В их машине нашли около 3 тысяч наркотических таблеток. Следователи выяснили, что прекурсоры собирались переправить в нарколабораторию в Ривненской области для изготовления метамфетамина.

Задержанными оказались двое жителей Волыни. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы сроком 11 и 10 лет соответственно.