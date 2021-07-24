Уставшим от войны посвящается.

В 711-м году от Рождества Христова (да-да, именно 8-й век) предки современных испанцев вкупе с португальцами проиграли последнее сражение с маврами за свою землю. Победу одержала династия Омейядов, а Пиренейский полуостров, как сказали бы сейчас в восточной империи, "вернулся в родную гавань".

Остатки разбитых вестготов отступили из-за дичайшего военного превосходства мавров, отсутствия ресурсов, вкрай низького морально-психологічного стану, (скачка курса доллара) и наличия немалого количества ватников-перебежчиков, сотрудничавших с мавританской администрацией и часто-густо говорившего вот эти вот хорошо знакомые нам слова: "Какая разница".

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Значительное количество вестготов осталось жить на Пиренеях, владело своими землями, служило в арабской армии или в урядових установах. Кстати именно тогда для обозначения этих людей и появилось знакомое нам слово "ренегат".

А дальше… а дальше спокойно почивать на лаврах маврам них*ра не дали. Вестготы выдохнули, оправились, чутка собрались с силами... и продолжили войну за свою землю. И вели ее семьсот семьдесят лет.

Семь-сука-с-половиной-веков сопротивления, которое вошло в историю под красивым, но очень кровавым названием "Реконкиста".

С нуля. Без них*ра. На чистой мотивации. Семьсот семьдесят лет то затухавших, то возобновлявшихся боев, до последнего сражения за последний эмират мавров – Гранаду. 2-го января 1492 года остатки мавров покинули полуостров – кто на кораблях, а кто и на тот свет, в гости к гуриям, то есть с концами в море.

Оккупация закончилась. Испанцы и португальцы победили.

Мы воюем уже семь с лишним лет. У нас – своя Реконкиста. А значит у оккупантов будет своя Гранада. С гуриями, а скорее – с концами в море.

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