Рейдерский захват 'Академ-Клуба' оспаривает его законный владелец 'Виемар Холдинг Лтд', – блоггер

Законный владелец ООО "Академ-Клуб" компания "Виемар Холдинг Лтд" оспаривает его рейдерский захват, к которому может быть причастен известный грузинский уголовный авторитет.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политического эксперта Тараса Загороднего.

"Сегодня Украина как никогда нуждается в вливании иностранных инвестиций, которые поддерживают национальную экономику в условиях войны и придадут ей импульс для восстановления после победы. Поэтому зарубежных инвесторов мы должны лелеять и беречь. Зато иностранные компании, которые не ушли из страны из-за войны, сталкиваются с другим врагом – внутренним. Врагом из рейдеров и черных регистраторов, пользуясь тяжелым временем, проворачивают свои мутные схемы. И это – одна из таких историй", - подчеркнул эксперт.

По его информации, иностранная компания "Виемар Холдинг Лтд" уже долгое время, с 2017 года владеет долей в 50% в ООО "Академ-Клуб". Однако в декабре 2022 года государственным регистратором Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Овчинниковой В. И. осуществляется ряд действий в отношении "Академ-Клуба", "имеющих все признаки противоправного действия".

В частности, регистратор изменил состав учредителей этой компании без ведома ее совладельца - "Виемар Холдинг Лтд" и без соответствующих документов.

Кроме того, по словам эксперта, на основании поддельных документов, в частности – Акта приемки-передачи доли. При этом документы для этого регистрационного действия вероятно были поданы только приобретателем доли, то есть лицом – иностранным гражданином – на которую переписали компанию.

"Никаких документов от продавца" не было, потому что законный владелец "Академ-Клуба" отчуждать свою долю не собирался. По полученной мной информации, к указанным преступным действиям может быть причастен известный грузинский уголовный авторитет. Это выглядит как чистой воды рейдерство, причем максимально наглое! Когда вся страна долгие месяцы сражается с российским агрессором, находятся те, кто продолжает заниматься рейдерством и распространяет свое преступное влияние на территории Украины. И все это при участии государственного регистратора, четко понимающего противоправность своих действий", – добавил эксперт.

Он также отметил, что "Виемар Холдинг Лтд" уже подала в Минюст жалобу по поводу рейдерского захвата ее собственности.

"Очень жаль, что преступные регистраторы, готовые нарушать закон и права других за копеечку, даже с войной никуда не делись - как и дерзкие рейдеры, желающие чужого имущества. Сейчас законный владелец "Виемар Холдинг Лтд" оспаривает противоправную перерегистрацию ООО "Академ- ". Им подана жалоба в Министерство юстиции Украины, а также заявление о совершении уголовного правонарушения в Национальную полицию и прокуратуру. Уголовное дело уже открыто. Очень хочется верить, что даже несмотря на трудные времена – Министерство юстиции способно восстановить справедливость , а правоохранители – наказать виновных. Чтобы в новой послевоенной Украине не было места ни одному рейдерству и "черным регистраторам", - констатировал он.