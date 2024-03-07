Умерла на глазах у матери, прожив четыре дня: во Львове расследуют смерть новорожденной девочки

Во Львовском перинатальном центре на четвертый день после рождения скончалась девочка. Несмотря на то, что ребенок появился на свет чуть раньше срока, на 34-ой неделе, его состояние оценили в семь баллов из 10 возможных по шкале Апгар.

Несколько дней после родов маму уверяли, что с ребенком все хорошо, однако на четвертый день девочка умерла. Причиной смерти была названа инфекция. В больнице уверяют, что это мать заразила ребенка, но родители считают, что во всем виноваты врачи. Они написали заявление в полицию.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Никаких проблем во время беременности не было

Трагедия произошла 12 декабря прошлого года. Но до сих пор супруги Мария и Владимир Остапчуки не могу прийти в себя из-за смерти новорожденной дочери. "Спать ложимся с включенным светом и со слезами на глазах", – говорит Владимир.

Своего второго ребенка супруги планировали заранее, проходили обследования. И когда стало известно о беременности Марии, были очень счастливы. В семье уже растет семилетний сын, а теперь будет дочь.

Мария состояла на учете в частной клинике. Также супруги познакомились и с врачом во Львовском перинатальном центре, который должен был принимать роды. Ему сообщили о том, что первый ребенок родился раньше срока, в 32 недели, поэтому и в этот раз могут быть преждевременные роды.

Вся беременность Марии протекала хорошо, все анализы и УЗИ были в норме.

Умерла на глазах у матери

На 34-ой неделе беременности у Марии резко подскочило давление, и ее направили во Львовский перинатальный центр, там 9 декабря провели кесарево сечение. На свет появилась девочка, которую родители назвали Нина.

Вес – 2 кг 250 г и 7 баллов по шкале Апгар, ребенок сам дышал и заплакал. Поскольку ребенок все-таки родился несколько раньше, то его оставили в палате интенсивной терапии под наблюдением врачей. А маму также отправили в интенсивную терапию, поскольку у нее было высокое давление.

Первые дни, по словам Владимира, все было хорошо. Врачи уверяли, что девочка стабильна, ей нужна поддерживающая терапия. Заведующая отделением Вероника Колдра не высказывала никаких опасений, не говорила, что ребенку что-то угрожает.

Однако когда Мария 12 декабря примерно в 14:30 пришла в отделение, чтобы покормить дочь, то увидела там врача, который проводил УЗИ малышке, а ребенок постоянно плакал.

"Мы спросили врача, что с ребенком, нам ответили, что все нормально, не беспокойтесь. А когда вечером в 18:00 жена пришла снова кормить дочь, то ей сказали, что в желудочном зонде появилось немного крови, поэтому кормить сегодня не будем. И снова заверили, мол, не переживайте, все хорошо. А вечером жену позвали и сообщили, что ребенок в критическом состоянии, реанимации не поддается. Дочь умерла на глазах жены в 23:05", – рассказывает отец девочки.

Ребенок умер от сепсиса

До 11 часов утра Мария и Владимир находились в палате, за это время никто к ним не подошел, не поддержал и не объяснил, почему это произошло.

Никаких объяснений от врача Вероники Колдри родители тоже не получили. Когда они попросили показать им документы, в которых отмечено, как лечили ребенка, в больнице категорически отказали. Тогда пришлось обращаться к адвокату.

После этого документы были получены, а Мария и Владимир написали заявление в полицию.

Судмедэкспертиза заключила, что ребенок умер от сепсиса. Однако откуда взялась инфекция, кто в этом виноват, должно выяснить следствие. В настоящее время идет досудебное расследование и сбор материалов.

"Мы общались с другими родителями, у которых в этом же центре 2,5 года назад тоже умер ребенок, и диагноз такой же. Мы считаем, что в смерти нашей дочери виноваты врачи. Мы хотим, чтобы следствие разобралось и никто из виновных не ушел от наказания", – говорит Владимир.

Полиция ведет расследование

В полиции Львовской области по факту смерти новорожденной во Львовском перинатальном центре открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия. Виновному грозит срок до трех лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

В заявлении, которое опубликовано на странице Facebook Львовского перинатального центра, говорится, что по факту смерти новорожденной было начато расследование.

"Руководство и коллектив центра активно сотрудничают со следствием. До завершения следствия и вынесения приговора мы просим всех воздерживаться от публичных оценочных суждений. Важно дать правосудию работать и установить все обстоятельства произошедшего".

Как принято у нас в стране, суды по таким делам продолжаются годами.