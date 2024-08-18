РЭБ не помог: оккупанты пожаловались на удар дронами по опорнику в 5 км от фронта, есть убитые

Российские пропагандисты пожаловались на удар стаей украинских дронов по опорному пункту военных РФ, который располагался в пяти километрах от линии фронта. 16 дронов атаковали цель, ликвидировав четырех оккупантов, "и никакой РЭБ" им не помог.

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О мощной атаке Сил обороны Украины рассказал кремлевский "военкор" Александр Сладков. Он показал сообщение, которое ему прислал ему один из российских захватчиков с передовой, но при этом заявил, что у РФ якобы "в СВО все нормально".

"Я утверждаю, у нас в СВО все нормально. Но с линии фронта, бывает, приходят вот такие мнения", – написал пропагандист.

По его словам, оккупант прислал ему голосовое сообщение, в котором пожаловался, что украинские защитники "разнесли дронами опорник", ликвидировав четырех захватчиков.

"Просто 16 дронов, четыре стволки прилетело в угол, вот, и следом. 16 дронов, 16, бл**ь. Вот 4/200 пацана и там куча контуженных, ну, спалили опорник, он на расстоянии, где-то в пяти километрах от линии фронта. Ну, блиндаж спалили в лесополке хо*лы, никакой РЭБ, ничего там не помогло. Просто 16 птиц в течение там какого-то времени просто его разнесли, бл**ь, Вот, вот это реальность", – пожаловался оккупант Сладкову.

Он также заявил, что население РФ питает иллюзии в отношении путинской "спецоперации" и никто "до конца не понимает, что произойдет, если мы здесь дрогнем".

"Они все до сих пор думают из за вот этих вот отчетов непонятных, что здесь силушка сильная, что русский воин, он непобедим. Просто у людей такие розовые очки на глазах, они живут в каком-то другом мире", – пожаловался захватчик.

Пост Сладкова прокомментировал украинский журналист Денис Казанский.

"Военкор Сладков пишет, что на "СВО" все нормально, только разнесли дронами опорник, никакой РЭБ не помог, 16 дронов точно в цель, четыре 200-х. Я уже не могу это читать, смех душит. Кстати, донатьте на дроны! Военкор Сладков плохого не посоветует. Хотите, чтоб таких постов у него было больше – закиньте по 30-50 грн прямо сейчас!" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки РФ потеряла на фронте еще 205 единиц военной техники и вооружения, а также 1170 своих оккупантов. С начала полномасштабной войны потери страны-агрессора составляют около 599 350 личного состава.

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