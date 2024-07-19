Разоблачена группировка мошенников, которые переписывали на себя недвижимость киевлян: как работает схема

В Украине работает целая группа лиц, которая переоформляет на себя принадлежащую киевлянам недвижимость. Речь идет об объектах недвижимости на десятки миллионов гривен. С ними связана группа компаний, а также "ТРЕСТ Киевгорстрой-1".

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. "Мы вообще случайно узнали, что наше помещение захватили", – рассказал киевлянин Андрей Сикун. Мужчина входит в инициативную группу жителей многоэтажки Владимира Ивасюка, 6. В апреле прошлого года жители решили сдать в аренду место общего пользования.

Как рассказывает Сикун, помещение хотел арендовать Сергей Шепелев, директор компании "Ветсенс". С ним и был подписан договор. А уже через несколько месяцев оказалось, что помещение пытаются продать на OLX. Право собственности оформили на Татьяну Берзину.

Сергей Шепелев, якобы пытавшийся арендовать, как говорит Сикун, украденную недвижимость, до 2019-го был владельцем "ТРЕСТ Киевгорстрой-1". Это компания, которая построила многоэтажку по адресу Ивасюка, 6. И именно с инвестиционным договором этой компании Берзина смогла оформить на себя помещение.

Шепелев ранее был зарегистрирован в Донецке, а "ТРЕСТ Киевгорстрой-1" владел в партнерстве с Олегом Алташином, который, согласно данным YouCotrol, был зарегистрирован в Луганске. Оба – уже бывшие бенефициары.

Схема всегда одна и та же: регистраторам приходят с инвестиционными договорами от застройщика, которым может быть 15-10 лет, и требуют зарегистрировать право собственности на недвижимость. Как говорится в делах, иногда для этого используют фальшивые документы. Более того, в отдельных случаях из-за Минюста отменяли предварительную регистрацию.

По подсчетам OBOZ.UA, всего с помощью такой схемы ее участники могли получить недвижимость на миллионы долларов. Возбуждено несколько уголовных производств.

Речь идет не только о небольших помещениях в многоэтажках. К примеру, компания "Белами ЮА" и сам "Трест Киевгорстрой-1" стали стороной по делу №756/5560/23. Компания "Белами ЮА" в конце 2022 получила право собственности на недвижимость площадью почти 400 квадратов, которой творческая мастерская "Престиж" владела еще с 2016-го. Тогда "Трест Киевгорстрой" обратился в Минюст, отменил регистрацию на "Престиж" для того, чтобы подтвердить регистрацию на компанию "Белами ЮА". То есть у недвижимости был свой владелец, но через шесть лет оказалось, что "Трест Киевгорстрой-1" решил отменить регистрацию. И это не самый большой объект.