Разговор пойманного на взятке в $2,7 млн Князева записала "агентка с внешностью топ-модели", – журналистка

Расследуя возможный факт коррупции в Верховном суде Украины, сотрудники Национального антикоррупционного бюро подослали в офис подозреваемых новую "сотрудницу-студентку" – а на самом деле агентку ведомства. Ей удалось записать разговоры, ставшие доказательствами взяточничества.

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Операция стала успешной в том числе благодаря тому, что ничего не подозревающие фигуранты "повелись" на внешность девушки. Об этом заявила на своей странице в Facebook журналистка Любовь Величко.

По ее данным, к Олегу Горецкому (адвокату пособника Всеволода Князева, экс-главы Верховного суда) на собеседование по трудоустройству пришла студентка. "Но студентка не простая, а очень и очень красивая, с виду как топ-модель", – рассказала Величко.

Горецкий принял кандидатку на работу и якобы сам начал ее всему учить, постоянно приглашал к себе в кабинет, знакомил с судьями, пытался показать свою важность, например, говорил с Князевым на равных, как с другом.

"Словом, обольщал красавицу как мог. Многим судьям и Князеву тоже девушка была по душе, ходили и слюну пускали. А девушка оказалась агенткой НАБУ... и увешивала весь адвокатский офис прослушивающими устройствами", – написала журналистка.

Она похвалила агентку и детективов НАБУ за изобретательность, указав, что преступная организация такой "большой масти", по сути, погорела из-за своей похоти.

Как писал OBOZREVATEL:

– Князеву и его сообщнику-адвокату объявили о подозрении в получении 2,7 млн долл. США неправомерной выгоды. По информации СМИ, это крупнейшая с начала полномасштабной войны взятка, которую удалось разоблачить.

– Судью задержали 15 мая во время передачи налички, у него дома и на работе провели обыски.

– 18 мая бывший глава Верховного суда Украины отправился под стражу на время досудебного следствия. Такое решение поддержал Высший совет правосудия, опираясь на 14 голосов своих членов и 14 голосов присутствующих на заседании по этому делу.

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