Раздели догола и выкинули на улицу: в Германии из известного ресторана уволили украинца за видео о войне

В Германии в Баден Бадене 52-летнего украинца уволили из известного ресторана, в котором он проработал семь лет, за то, что он записал видеообращение к русским из-за войны в Украине. Мало того, также собираются уволить из магазина и его жену, которая уже несколько лет страдает тяжелым заболеванием. Сейчас мужчина ищет работу, поскольку ему не только нужно содержать свою семью, но и родственников из Украины, которые вынуждены были бежать от войны.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

"Вам, русские, никто не рад"

52-летний Игорь Голод уже 22 года живет в Германии. Последние семь лет он работал барменом в известном ресторане RIZZI в Баден Бадене. Однако на днях после того как Игорь опубликовал на своей страничке в соцсети видеообращение к русским в связи с войной в Украине, его уволили.

"Шла вторая неделя войны. Мои родственники как раз выехали из Киева, из Одессы. Они пересекли границу, связь с ними пропала. Все были в напряжении, в том числе и из-за того, что происходило в Украине. В некоторых компаниях украинцам даже предлагали взять отпуск, уйти на больничный, чтобы немного прийти в себя. Но у нас такого не было. Я работал барменом, а в ресторане, сами понимаете, люди пьют, гуляют, веселятся, все хорошо. И в какой-то момент у меня был такой взрыв эмоций", – вспоминает Игорь.

Видео дня

Мужчина вышел на утреннюю пробежку, прикрепил на грудь флаг Украины и записал видео. В нем он объяснил, что решил пробежаться с флагом по городу, чтобы все знали, как он выглядит. "При слове "мы – русские" думайте, что говорите. Я работаю там, где слышу, как и что говорят люди. Вам, русские, никто не рад. Поэтому думайте перед тем, как будете говорить, что вы русские", – сказал Игорь.

"Если вы русские, то лучше заходите в общественные места со словами "Слава Украине!" Тогда на вас хотя бы будут смотреть нормально. Вот вам мой совет: чтобы не получить п***ей в больших городах. У нас город спокойный. Но в больших городах могут дать п***ей. Думайте и говорите: "Слава Украине! Героям Слава!"

"Смерть тем, кто пришел на территорию Украины, пленных сжигать в собственных крематориях (имеется ввиду крематории, которые российские войска привезли с собой – Авт.). Гниды, фашисты, 45-й год они сделали. Весь российский народ стадо баранов. Одного ублюдка и еще десять кровопийц уничтожить не могут. Респект украинскому народу, люблю свою страну", – сказал украинец.

Вызвали в офис и уволили

Игорь рассказывает, что после того как он опубликовал видео на своей странице в соцсети, его заметили в том числе и некоторые влиятельные русские посетители ресторана. Возможно, кому-то из них это очень не понравилось.

"Предполагаю, что именно кто-то из них нанял ботов, которые стали приходить на страничку ресторана в Instagram и писать там нелестные отзывы. Они обвиняли меня в расизме, хотя никакого расизма в моих словах не было. Я сам говорю на русском языке, я родом с Одессы, моя мама из Петербурга, отец белорус. Я просто предупредил русских, что далеко не все им тут рады. На подбор выражений времени у меня не было. Баден многонациональный спокойный город, но в больших городах у них могут быть проблемы. Я только на третий день узнал, что мои слова вызвали вдруг такую реакцию. Я специально просмотрел кто писал комментарии, могу сказать, что 90% там были боты. Примерно 200-300 сообщений появились практически в одно время", – говорит Игорь.

Но этого хватило, чтобы Баден Баден вдруг подхватил это. Даже в одной местной газете написали, что в их ресторане появился такой человек расист. Хотя Игорь много лет живет в этом городе, общается с людьми разных национальностей, его практически все знают.

"В среду я вышел на работу, меня вызвал шеф и сказал: "Игорь, там у тебя что-то такое на страничке, видео, можешь все это убрать?" Я согласился. Раньше у меня всегда была нейтральная позиция, потому что в гастрономии ты не можешь проявлять какие-то политические взгляды. Но сложно сдержаться, когда ты знаешь, что творят "братья" в твоей стране.

Однако уже на следующий день утром у меня от шефа была куча сообщений, он просил прийти в бюро. Я пришел. Мне сказали, что я должен написать извинения. Они тоже собирались на всех своих страницах в соцсетях разместить информацию, что я прощу прощения. Извиняться я не собирался, но написал, что если мои слова кого-то оскорбили, то я прошу прощения. В ту же секунду как я это написал, меня уволили.

А минут через десять на всех страницах ресторана в соцсетях появилось сообщение, что я расист, и теперь уже у них не работаю. Так что приходите, пейте и веселитесь у нас", – рассказывает Игорь.

Бегают русские и хотят разобраться

Супруга Игоря Инна также работает в Баден Бадене в одном из магазинов дорогой спортивной одежды, где любят одеваться россияне.

Она находилась на больничном, однако после того как мы поговорили с Игорем стало известно, что уволить планируют и ее.

"Тут и раньше у меня бывали конфликты с русскими коллегами. Одна из них как-то сказала мне, что Крым теперь вернулся туда, куда должен был вернуться, то есть в Россию. Рассказывала про химическое оружие. А когда началась война в Украине, то она попросила о политике не разговаривать. Я ей тогда сказала, что политика это когда говорят о выборах. А у нас война. У меня приехал отец, у него разбомбили дом на Житомирской трассе, ему жить негде, он плачет. У меня все это очень болит", – едва сдерживая слезы говорит Инна.

Женщина говорит, что и раньше россияне вели себя в Баден Бадене очень плохо по отношению к украинцам. "Хоть я и говорю на русском с ними, но по акценту можно понять, что я с Украины. Как-то пришли клиенты, и хоть я их не обслуживала, женщина все равно стала швырять мне одежду. А мужчина назвал меня "украинское животное". Он готов был меня ударить, только люди стояли между нами. Ну а шеф стоял рядом, обслуживал их и меня не защитил. Я потом писала заявление в полицию", – говорит Инна.

Сейчас она на больничном, но ей уже прислали письмо с просьбой не появляться в магазине поскольку уже три дня сюда приходят русские и хотят с ней разобраться. А также спросили как она теперь сможет работать с русскими клиентами и коллегами.

"Я постила на своей страничке видео о войне в Украине, видео с пленными россиянами. Я называла их мразям, и Путин мразь, и все, кто поддерживал его политику, тоже мрази. Я проклинала их за всех наших людей, которые сейчас страдают", – говорит Инна.

Супруги уже ходили в отделение полиции и написали заявление из-за угроз. Там им сказали, что они не первые украинцы, кто обращается по такому поводу. А сам игорь говорит, что заметил, что в Баден Бадене с домов исчезли украинские флаги, которые были вывешены в знак поддержки Украины.

Семья осталась без работы

Сейчас и Игорь, и его супруга с опаской выходят из дома, также они переживают и за свою дочь. Поскольку в самой Германии известны случаи, когда тем, кто участвовал в антивоенных митингах, поддерживал Украину, потом приходили угрозы.

В Германию сейчас переехали родственники Игоря и его жены, которые вынуждены были покинуть Украину из-за войны и бомбежек российской армией. Маме Игоря 76 лет, она почти ничего не слышит. Сюда приехала его сестра с ребенком, тесть.

Сейчас они находятся в одном из центров для украинских беженцев, который оборудован в пожарной части. Спят на матрасах на полу, им помогают, кормят. Они ни на что не жалуются, главное, что тут не стреляют, не воют сирены и они находятся в безопасности.

Правда Игорь и Инна теперь остались без работы. "Я понимаю, что в этом городе мне работы уже не найти. Видимо, придется перебираться в другое место. Я считаю, что мой шеф, на которого я работал семь лет, поступил со мной несправедливо. Он не выслушал меня, мою позицию. Он даже не услышал, что весь этот скандал устроили боты и те, кого это задело. Я не расист, ничего расистского в моих высказываниях не было. В моей стране идет война, гибнут люди, и все это по вине России. Теперь меня просто раздели до гола и выкинули на центральную улицу без средств", – говорит Игорь.

Украинцы могут высказать свое мнение и оставить свой отзыв о ресторане RIZZI в Баден Бадене, например тут, или написать на его страничку Instagram или Facebook.