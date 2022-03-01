Разбомбили авиацией и гоняли по полям: на Николаевщине остановили россиян. Фото и видео

Российские оккупанты продолжают нести потери после полномасштабного вторжения в Украину. Во вторник, 1 марта, колонна вражеских военных была разбита в районе населенного пункта Баштанка в Николаевской области.

Об этом сообщила глава Кировоградской областной государственной администрации Мария Черная. "Колонна российских военных пришла к Баштанке, где встретила жестокое сопротивление. Здесь ее разбомбила наша авиация, а местная тероборона гоняла по полям", – рассказала она.

Вражеским войскам пришлось сбежать в сторону Нового Буга, однако и это их не спасло. "Наши ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть колонны, несколько десятков единиц бронетехники", – добавила Черная.

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Наступление оккупантов было остановлено, однако защитники Украины не теряют бдительность и продолжают следить за маневрами россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне была ликвидирована группа кадыровцев, которая выдвинулась на Киев для ликвидации президента Украины. Оккупантов уничтожили регулярные войска ВСУ на подступах к столице.

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