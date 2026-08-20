Расстрелял в голову: идентифицирован оккупант, убивший пленного украинского командира. Видео

Правоохранители установили личность оккупанта, убившего взятого в плен командира одного из подразделений Сил обороны на Покровском направлении. Им оказался 34-летний уроженец Красноярского края России, стрелок 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 06017) РФ с позывным "Тай".

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Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура. Украинские военные взяли оккупанта в плен, после чего правоохранители предъявили ему подозрение.

Что известно

Военное преступление российские оккупанты совершили в октябре прошлого года. Захватчики расстреляли двух украинских военнопленных. Правоохранителям удалось идентифицировать оккупанта, который выстрелом в голову убил 34-летнего украинского командира, находящегося в плену; в настоящее время разыскивается исполнитель второго преступления – тот, кто убил другого украинского военнопленного.

В мае 2025 года российские оккупанты вели активные боевые действия на Покровском направлении, пытаясь оккупировать село Шаховое. Именно там захватчики, проникшие в населенный пункт, взяли в плен двух украинских военных, среди которых был командир одного из подразделений.

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"10 октября небольшая пехотная группа, проникшая на окраину населенного пункта, взяла в плен двух военнослужащих Сил обороны, среди которых был 34-летний командир одного из подразделений. После допроса вражеский штурмовик вывел мужчину к лесополосе, где по приказу своего начальника убил его, выстрелив из автомата в затылок", – говорится в материале.

Другого военнослужащего ВСУ оккупанты также расстреляли.

В настоящее время правоохранители установили личность россиянина, убившего пленного, – им оказался 34-летний уроженец Красноярского края России, стрелок 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 06017) РФ с позывным "Тай".

В ходе боевых действий на этом направлении Силы обороны взяли в плен российского боевика. Ему было предъявлено подозрение в жестоком обращении с военнопленными, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

На допросе он рассказал, как расстрелял пленного.

"Вывели из блиндажа, повели его ближе к деревьям, и я выстрелил ему в голову", – признался оккупант, рассказывая о совершении военного преступления.

Сейчас устанавливают личность того, кто убил другого украинского военного.

"Продолжаются мероприятия по установлению другого исполнителя преступления. Досудебное расследование и оперативное сопровождение – СУ и УКР ГУНП в Донецкой области", – говорится в материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в среду, 19 августа, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 103 военнослужащих, самому старшему из них – 59 лет, самому младшему – 26 лет. Среди них – защитник Мариуполя, двое офицеров и не только.

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